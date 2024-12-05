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Кубок Испании
Понтеведра
04.12.2024 22:00 – FT 1 : 0
Вильярреал
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Кубок Испании
05 декабря 2024, 09:40 |
57
0

Понтеведра – Вильярреал – 1:0. Сенсация в Кубке Испании. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

05 декабря 2024, 09:40 |
57
0
Понтеведра – Вильярреал – 1:0. Сенсация в Кубке Испании. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Понтеведра» и «Вильярреал».

Сенсационно «Понтеведра» одержала победу со счётом 1:0, выбив представителя Ла Лиги и прошел в 1/16 финала.

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Понтеведра» – «Вильярреал» – 1:0

Гол: де Алмейда, 87

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Dalisson de Almeida (Понтеведра).
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Понтеведра Вильярреал Кубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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