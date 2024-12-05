4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Понтеведра» и «Вильярреал».

Сенсационно «Понтеведра» одержала победу со счётом 1:0, выбив представителя Ла Лиги и прошел в 1/16 финала.

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Понтеведра» – «Вильярреал» – 1:0

Гол: де Алмейда, 87

Видеообзор матча: