04.12.2024 22:00 – FT 1 : 0
Кубок Испании05 декабря 2024, 09:40 |
57
0
Понтеведра – Вильярреал – 1:0. Сенсация в Кубке Испании. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
05 декабря 2024, 09:40 |
57
0
4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Понтеведра» и «Вильярреал».
Сенсационно «Понтеведра» одержала победу со счётом 1:0, выбив представителя Ла Лиги и прошел в 1/16 финала.
Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря
«Понтеведра» – «Вильярреал» – 1:0
Гол: де Алмейда, 87
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Dalisson de Almeida (Понтеведра).
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