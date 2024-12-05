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  4. Мареска обратился к фанатам Челси после разгрома Саутгемптона в АПЛ
Англия
05 декабря 2024, 09:36 | Обновлено 05 декабря 2024, 09:37
509
1

Мареска обратился к фанатам Челси после разгрома Саутгемптона в АПЛ

Тренер поблагодарил фанатов за теплые слова

05 декабря 2024, 09:36 | Обновлено 05 декабря 2024, 09:37
509
1
Мареска обратился к фанатам Челси после разгрома Саутгемптона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска обратился к фанатам лондонского клуба после разгромной победы над «Саутгемптоном» (5:1) в 14 туре Английской Премьер-лиги.

– Какими были ощущения, когда болельщики скандировали «Мы вернули наш «Челси» и ваше имя?

– Это было очень приятное ощущение, особенно потому, что вы видите, что они счастливы. Это наша цель, и мы работаем каждый день, чтобы они были счастливы. Было очень приятное чувство, особенно то, что они видят, что «Челси» вернулся – это главное.

– Приятно ли владельцам клуба, что болельщики скандировали «Мы вернули наш «Челси»?

– Я думаю, что это приятное чувство не только для владельцев. Конечно, и для них, но и для игроков, для клуба, для болельщиков. Это приятное чувство для всех нас.

– Вы могли забить 10 голов.

– Я очень доволен пятью голами, которые мы забили, но не доволен первыми 10 или 15 минутами, когда нам было тяжело. Причина, почему нам было тяжело, состоит в том, что мы подготовили игру, чтобы давить на них один в один, но в первые 15 или 20 минут мы этого не делали. Это команда, у которой тяжело отобрать мяч, если вы не играете один в один.

После этого мы откорректировали это, и игра стала гораздо лучше. Мы могли забить больше, но пяти голов достаточно. Я думаю, что есть только три-четыре команды, которые пропустили меньше нас. Поэтому мы очень рады, – сказал Энцо.

Ранее Маркеска откровенно оценил шансы «Челси» на титул АПЛ, заявив, что не считает «синих» претендентами на чемпионство.

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Энцо Мареска Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Саутгемптон Саутгемптон - Челси
Олег Вахоцкий Источник: Football London
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Перець
Ось де дійсно команда знайшла тренера, а не фізкультурника
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