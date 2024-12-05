Кубок Испании05 декабря 2024, 09:20 | Обновлено 05 декабря 2024, 09:29
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Эхеа – Валенсия – 1:3. Проход в 1/16. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
05 декабря 2024, 09:20 | Обновлено 05 декабря 2024, 09:29
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4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Эхеа» и «Валенсия».
Игра завершилась победой «Валенсия» со счётом 3:1, что позволило команде пройти в 1/16 финала.
Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря
«Эхеа» – «Валенсия» – 1:3
Голы: Пальмас, 71 – Кордоба 49, Гомес 63, Мир, 90+1
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Валенсия).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Gabri Palmas (Эхеа).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Гомес (Валенсия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Iker Cordoba (Валенсия).
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