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Кубок Испании
Эхеа
04.12.2024 22:00 – FT 1 : 3
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
05 декабря 2024, 09:20 | Обновлено 05 декабря 2024, 09:29
19
0

Эхеа – Валенсия – 1:3. Проход в 1/16. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

05 декабря 2024, 09:20 | Обновлено 05 декабря 2024, 09:29
19
0
Эхеа – Валенсия – 1:3. Проход в 1/16. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Эхеа» и «Валенсия».

Игра завершилась победой «Валенсия» со счётом 3:1, что позволило команде пройти в 1/16 финала.

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Эхеа» – «Валенсия» – 1:3

Голы: Пальмас, 71 – Кордоба 49, Гомес 63, Мир, 90+1

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Валенсия).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Gabri Palmas (Эхеа).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Гомес (Валенсия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Iker Cordoba (Валенсия).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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