4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Эхеа» и «Валенсия».

Игра завершилась победой «Валенсия» со счётом 3:1, что позволило команде пройти в 1/16 финала.

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Эхеа» – «Валенсия» – 1:3

Голы: Пальмас, 71 – Кордоба 49, Гомес 63, Мир, 90+1

Видеообзор матча: