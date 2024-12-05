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  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбик переходил в Рому?»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 10:29 |
970
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Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбик переходил в Рому?»

Известный украинский тренер оценил игру форварда в этом сезоне

05 декабря 2024, 10:29 |
970
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Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбик переходил в Рому?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный вспомнил, как тренировал Артема Довбика и оценил его игру в сезоне 2024/25:

«Довбик? Когда-то Артем сказал, что я заставлял его много бегать и непонятно для чего. Но все было чуть-чуть не так. Прежде всего, я ему сказал: «Если ты не будешь работать с мячом, уметь обыгрывать соперников, то толку не будет». Артем на меня обижался, спрашивал: «А если я потеряю мяч?» – «Ну и что, я все равно тебя похвалю за то, что ты ищешь моменты». Я знал, что я делаю. Скорость у Довбика была тяжелой, он боялся работать с мячом. Примет спиной к воротам и сразу отдает, как сейчас у Роми, а надо обыгрывать и бить. Если он исправит этот компонент, то все у него будет хорошо.

Я очень радовался, когда в «Жироне» Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Возможно, ему нужно было остаться в «Жироне» или перейти в «Атлетико». Не знаю, кто уговорил Артема перейти в «Рому». Итальянский футбол гораздо сложнее испанского. Как бы то ни было, я желаю Довбику только успехов. Я о нем хорошего мнения, но ему нужно работать над недостатками».

В этом сезоне Артем Довбик провел за римскую «Рому» 18 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

Ранее Виталий Кварцяный назвал команду УПЛ, которая больше всех разочаровала в этом сезоне.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Виталий Кварцяный
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Saar
Так. В Серії А мало , хто заграв, прийшовши з Ла Ліги.
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