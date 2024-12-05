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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Ужасный результат в Европе? Это и есть уровень Динамо»
Лига Европы
05 декабря 2024, 09:48 |
256
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ужасный результат в Европе? Это и есть уровень Динамо»

Заслуженный тренер Украины оценил игру киевского клуба в еврокубках

05 декабря 2024, 09:48 |
256
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ужасный результат в Европе? Это и есть уровень Динамо»
Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич оценил игру киевского «Динамо» в Лиге Европы и дал прогноз на поединок с «Реал Сосьедад»:

«Я не вижу за счет чего «Динамо» сможет взять очки. Хотя «Реал Сосьедад» – это такая команда… Многое будет зависеть, будут ли испанцы играть основным составом. Если да, то будет очень тяжело, а если выставят резервный состав, то шансы есть.

Почему у «Динамо» такой ужасный результат в Лиге Европы, где киевляне не набрали ни одного очка? Таков сейчас уровень у «Динамо». Интенсивности нет совсем, и когда киевляне попадают под интенсивный футбол, то не знают, что делать. Замкнутый круг. Также у клуба очень слабая оборона, с которой тяжело играть в футбол. Если в полузащите и нападении еще более-менее, то в защите катастрофа. Михавку нужно время, ему всего 19 лет, хотя материал очень хороший. Я считаю, что он вырастет в хорошего футболиста.

Вижу ли я сегодня лидера в «Динамо» или команда абсолютно серая? Здесь вы правильно сказали. Я не вижу лидера. Раньше лидером был Ярмоленко, а сейчас его нет», – считает Маркевич.

Ранее наставник «Динамо» заявил, что у футболистов нет времени на востановление.

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Лига Европы Динамо Киев Реал Сосьедад Мирон Маркевич
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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