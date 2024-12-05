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  4. 100% выигранных дуэлей. Как Миколенко помог Эвертону победить
Англия
05 декабря 2024, 08:27 |
1190
0

100% выигранных дуэлей. Как Миколенко помог Эвертону победить

Украинский защитник провел весь матч против «Вулверхэмптона»

05 декабря 2024, 08:27 |
1190
0
100% выигранных дуэлей. Как Миколенко помог Эвертону победить
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч и получил достаточно высокую оценку за эту игру. Футболист уверенно отыграл в защите и периодически подключался к атакам своих партнеров.

Статистика Миколенко против «Вулверхэмптона»:

  • 70% точных передач (21 из 30)
  • 100% выигранных дуэлей (3 из 3)
  • 1 перехват
  • 1 отбор
  • 5 выносов мяча
  • 3 подбирания
  • 11 потерь мяча
  • 1 неточный удар

«Эвертон» набрал 14 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. Следующий матч «ириски» проведут 7 декабря против лидера чемпионата – «Ливерпуля».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Вулверхэмптон
Микола Титюк Источник: WhoScored
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