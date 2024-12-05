100% выигранных дуэлей. Как Миколенко помог Эвертону победить

4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч и получил достаточно высокую оценку за эту игру. Футболист уверенно отыграл в защите и периодически подключался к атакам своих партнеров.

Статистика Миколенко против «Вулверхэмптона»:

70% точных передач (21 из 30)

100% выигранных дуэлей (3 из 3)

1 перехват

1 отбор

5 выносов мяча

3 подбирания

11 потерь мяча

1 неточный удар

«Эвертон» набрал 14 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. Следующий матч «ириски» проведут 7 декабря против лидера чемпионата – «Ливерпуля».