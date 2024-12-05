100% выигранных дуэлей. Как Миколенко помог Эвертону победить
Украинский защитник провел весь матч против «Вулверхэмптона»
4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч и получил достаточно высокую оценку за эту игру. Футболист уверенно отыграл в защите и периодически подключался к атакам своих партнеров.
Статистика Миколенко против «Вулверхэмптона»:
- 70% точных передач (21 из 30)
- 100% выигранных дуэлей (3 из 3)
- 1 перехват
- 1 отбор
- 5 выносов мяча
- 3 подбирания
- 11 потерь мяча
- 1 неточный удар
«Эвертон» набрал 14 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. Следующий матч «ириски» проведут 7 декабря против лидера чемпионата – «Ливерпуля».
Mykolenko, what a guy. ❤️ pic.twitter.com/sh635X1xqq— FPL Éire ☘️ (@FPL_Eire) December 4, 2024
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