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  4. Кто самый лучший? Извесна оценка Миколенко за матч против Вулверхэмптона
Англия
04 декабря 2024, 23:53 |
625
0

Кто самый лучший? Извесна оценка Миколенко за матч против Вулверхэмптона

«Эвертон» с Миколенко разгромил «Вулверхэмптон»

04 декабря 2024, 23:53 |
625
0
Кто самый лучший? Извесна оценка Миколенко за матч против Вулверхэмптона
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном».

Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу ирисок.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле всю игру. Украинец не сумел отметиться результативными действиями. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру Виталия в 7.2 балла.

Лучшим игроком матча стал партнер Миколенко Эшли Янг. Защитник получил оценку в 9.2 балла.

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Виталий Миколенко Эвертон Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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