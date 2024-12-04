Кто самый лучший? Извесна оценка Миколенко за матч против Вулверхэмптона

4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном».

Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу ирисок.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле всю игру. Украинец не сумел отметиться результативными действиями. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру Виталия в 7.2 балла.

Лучшим игроком матча стал партнер Миколенко Эшли Янг. Защитник получил оценку в 9.2 балла.