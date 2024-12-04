Англия04 декабря 2024, 23:53 |
625
0
Кто самый лучший? Извесна оценка Миколенко за матч против Вулверхэмптона
«Эвертон» с Миколенко разгромил «Вулверхэмптон»
04 декабря 2024, 23:53 |
625
0
4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном».
Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу ирисок.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле всю игру. Украинец не сумел отметиться результативными действиями. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру Виталия в 7.2 балла.
Лучшим игроком матча стал партнер Миколенко Эшли Янг. Защитник получил оценку в 9.2 балла.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 декабря 2024, 09:00 9
Бывший претендент на титул высказался о реванше в декабре
Бокс | 04 декабря 2024, 07:49 1
Поединок состоится 21 декабря 2024 года
Футбол | 04.12.2024, 08:22
Футбол | 04.12.2024, 20:47
Футбол | 05.12.2024, 00:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.12.2024, 05:45
03.12.2024, 02:15 2
03.12.2024, 18:54 3
04.12.2024, 09:16 22
03.12.2024, 20:55 23
03.12.2024, 08:23 3
03.12.2024, 08:03 3
04.12.2024, 08:53 3