Микель АРТЕТА: «Это фантастическая победа над очень сильным соперником»
В матче 14-го тура АПЛ «Арсенал» принимал «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 14-го тура АПЛ.
«Это фантастическая победа над очень сильным соперником. Мы полностью ее заслужили. Особенно хочу поблагодарить наших болельщиков - атмосфера на стадионе была невероятной.
Несмотря на значительное количество травмированных игроков, нам удалось верно подобрать состав и подготовиться к этой игре. Во втором тайме наша команда действовала безупречно.
Только что от вас (журналистов) узнал, что «Ливерпуль» потерял очки, но сейчас я наслаждаюсь победой своей команды», - отметил Микель Артета.
«Манчестер» Юнайтед уступил «Арсеналу», а украинец Александр Зинченко провел на поле 70 минут.
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