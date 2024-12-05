Микель АРТЕТА: «Это фантастическая победа над очень сильным соперником»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 14-го тура АПЛ.

«Это фантастическая победа над очень сильным соперником. Мы полностью ее заслужили. Особенно хочу поблагодарить наших болельщиков - атмосфера на стадионе была невероятной.

Несмотря на значительное количество травмированных игроков, нам удалось верно подобрать состав и подготовиться к этой игре. Во втором тайме наша команда действовала безупречно.

Только что от вас (журналистов) узнал, что «Ливерпуль» потерял очки, но сейчас я наслаждаюсь победой своей команды», - отметил Микель Артета.

«Манчестер» Юнайтед уступил «Арсеналу», а украинец Александр Зинченко провел на поле 70 минут.