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  4. Микель АРТЕТА: «Это фантастическая победа над очень сильным соперником»
Англия
05 декабря 2024, 04:30 | Обновлено 05 декабря 2024, 04:34
212
0

Микель АРТЕТА: «Это фантастическая победа над очень сильным соперником»

В матче 14-го тура АПЛ «Арсенал» принимал «Манчестер Юнайтед»

05 декабря 2024, 04:30 | Обновлено 05 декабря 2024, 04:34
212
0
Микель АРТЕТА: «Это фантастическая победа над очень сильным соперником»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 14-го тура АПЛ.

«Это фантастическая победа над очень сильным соперником. Мы полностью ее заслужили. Особенно хочу поблагодарить наших болельщиков - атмосфера на стадионе была невероятной.

Несмотря на значительное количество травмированных игроков, нам удалось верно подобрать состав и подготовиться к этой игре. Во втором тайме наша команда действовала безупречно.

Только что от вас (журналистов) узнал, что «Ливерпуль» потерял очки, но сейчас я наслаждаюсь победой своей команды», - отметил Микель Артета.

«Манчестер» Юнайтед уступил «Арсеналу», а украинец Александр Зинченко провел на поле 70 минут.

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Манчестер Юнайтед Микель Артета
Олександр Сільченко Источник: BBC
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