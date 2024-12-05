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  4. Рубен АМОРИМ: «Стандартные положения решили результат»
Англия
05 декабря 2024, 03:47 |
19
0

Рубен АМОРИМ: «Стандартные положения решили результат»

В матче 14-го тура «Манчестер» Юнайтед гостил у лондонского «Арсенала»

05 декабря 2024, 03:47 |
19
0
Рубен АМОРИМ: «Стандартные положения решили результат»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2).

«Обидно проигрывать такие матчи. Мы дважды пропустили со стандартных положений. Нужно было действовать агрессивнее.

Обе команды создали достаточно моментов, но «Арсенал» воспользовался своими шансами, а мы – нет.

Сейчас необходимо проанализировать игру и работать над улучшением. Я не хочу говорить, что команда где-то недоработала, или что, забей мы гол, все сложилось бы иначе. Надо четко понимать: нужно работать и повышать качество игры.

Я доволен многими действиями команды, но стандарты решили результат», – отметил Аморим.

«Манчестер» Юнайтед уступил «Арсеналу», а украинец Александр Зинченко провел на поле 70 минут.

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Манчестер Юнайтед
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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