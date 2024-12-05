Рубен АМОРИМ: «Стандартные положения решили результат»
В матче 14-го тура «Манчестер» Юнайтед гостил у лондонского «Арсенала»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2).
«Обидно проигрывать такие матчи. Мы дважды пропустили со стандартных положений. Нужно было действовать агрессивнее.
Обе команды создали достаточно моментов, но «Арсенал» воспользовался своими шансами, а мы – нет.
Сейчас необходимо проанализировать игру и работать над улучшением. Я не хочу говорить, что команда где-то недоработала, или что, забей мы гол, все сложилось бы иначе. Надо четко понимать: нужно работать и повышать качество игры.
Я доволен многими действиями команды, но стандарты решили результат», – отметил Аморим.
«Манчестер» Юнайтед уступил «Арсеналу», а украинец Александр Зинченко провел на поле 70 минут.
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