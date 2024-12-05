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  4. Унионистас – Райо Вальекано – 2:3. Две красные после 86-й. Видео голов
Кубок Испании
Унионистас
04.12.2024 20:00 – FT 2 : 3
Райо Вальекано
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Кубок Испании
05 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:31
17
0

Унионистас – Райо Вальекано – 2:3. Две красные после 86-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

05 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:31
17
0
Унионистас – Райо Вальекано – 2:3. Две красные после 86-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Унионистас» и «Райо Вальекано».

Игра завершилась победой «Райо Вальекано» со счётом 3:2, что обеспечило команде выход в 1/16 финала.

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Унионистас» – «Райо Вальекано» – 2:3

Голы: Гомес 15, Баз, 19 – Трехо 36, Диас 54, Эмбарба, 84

Удаление: Гарсия, 90+7 – Сисс, 86

Видеообзор матча:

События матча

90’
Игрок команды Унионистас получает красную карточку.
86’
Пате Сисс (Райо Вальекано) получает красную карточку.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Эмбарба (Райо Вальекано).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Диас (Райо Вальекано).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Иманоль Баз (Унионистас).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Alvaro Gomez (Унионистас).
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Унионистас Саламанка Райо Вальекано Кубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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