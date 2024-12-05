04.12.2024 20:00 – FT 2 : 3
Кубок Испании05 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:31
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Унионистас – Райо Вальекано – 2:3. Две красные после 86-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
05 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:31
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4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Унионистас» и «Райо Вальекано».
Игра завершилась победой «Райо Вальекано» со счётом 3:2, что обеспечило команде выход в 1/16 финала.
Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря
«Унионистас» – «Райо Вальекано» – 2:3
Голы: Гомес 15, Баз, 19 – Трехо 36, Диас 54, Эмбарба, 84
Удаление: Гарсия, 90+7 – Сисс, 86
Видеообзор матча:
События матча
90’
Игрок команды Унионистас получает красную карточку.
86’
Пате Сисс (Райо Вальекано) получает красную карточку.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Эмбарба (Райо Вальекано).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Диас (Райо Вальекано).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Иманоль Баз (Унионистас).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Alvaro Gomez (Унионистас).
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