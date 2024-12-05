4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Унионистас» и «Райо Вальекано».

Игра завершилась победой «Райо Вальекано» со счётом 3:2, что обеспечило команде выход в 1/16 финала.

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Унионистас» – «Райо Вальекано» – 2:3

Голы: Гомес 15, Баз, 19 – Трехо 36, Диас 54, Эмбарба, 84

Удаление: Гарсия, 90+7 – Сисс, 86

Видеообзор матча: