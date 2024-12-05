4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Сант-Андреу» и «Бетис».

Игра завершилась победой «Бетиса» со счётом 3:1, что позволило команде пройти в 1/16 финала.

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Сант-Андреу» – «Бетис» – 1:3

Голы: Серрано, 36 – Авилья 26, Бартра 79, Эз Абде, 90+6

Видеообзор матча: