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  4. Сант-Андреу – Бетис – 1:3. Незабитый пенальти Витора Роке. Видео голов
Кубок Испании
Сант-Андреу
04.12.2024 20:00 – FT 1 : 3
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
05 декабря 2024, 00:11 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:13
24
0

Сант-Андреу – Бетис – 1:3. Незабитый пенальти Витора Роке. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

05 декабря 2024, 00:11 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:13
24
0
Сант-Андреу – Бетис – 1:3. Незабитый пенальти Витора Роке. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Сант-Андреу» и «Бетис».

Игра завершилась победой «Бетиса» со счётом 3:1, что позволило команде пройти в 1/16 финала.

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Сант-Андреу» – «Бетис» – 1:3

Голы: Серрано, 36 – Авилья 26, Бартра 79, Эз Абде, 90+6

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Абде Эззалзули (Бетис).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Бартра (Бетис).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Sergi Serrano (Сант-Андреу).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Авила (Бетис).
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Бетис Кубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Витор Роке
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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