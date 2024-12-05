04.12.2024 20:00 – FT 1 : 3
Кубок Испании05 декабря 2024, 00:11 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:13
24
0
Сант-Андреу – Бетис – 1:3. Незабитый пенальти Витора Роке. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
05 декабря 2024, 00:11 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:13
24
0
4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Сант-Андреу» и «Бетис».
Игра завершилась победой «Бетиса» со счётом 3:1, что позволило команде пройти в 1/16 финала.
Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря
«Сант-Андреу» – «Бетис» – 1:3
Голы: Серрано, 36 – Авилья 26, Бартра 79, Эз Абде, 90+6
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Абде Эззалзули (Бетис).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Бартра (Бетис).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Sergi Serrano (Сант-Андреу).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Авила (Бетис).
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