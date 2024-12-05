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Кубок Италии
Фиорентина
04.12.2024 22:00 – FT 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:45
64
0

Фиалки увяли. Команда украинца сенсационно выбила Фиорентину из Кубка

У «Эмполи» в резерве был заявлен украинец Богдан Попов

05 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:45
64
0
Фиалки увяли. Команда украинца сенсационно выбила Фиорентину из Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» в серии пенальти проиграла «Эмполи».

Основное время матча завершилось вничью (2:2). У фиалок голы забили Рикардо Соттиль и Мойзе Кин, а у соперника отличились Эммануэль Эконг и Себастьяно Эспозито. В серии пенальти удача улыбнулась гостям (пен. 4:3).

У «Эмполи» в резерве был заявлен украинец Богдан Попов.

В четвертьфинале «Эмполи» сыграет против победителя пары «Ювентус» – «Кальяри».

Кубок Италии. 1/8 финала, 4 декабря

Фиорентина – Эмполи – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Мойзе Кин, 59, Рикардо Соттиль, 70 – Эммануэль Эконг, 4, Себастьяно Эспозито, 75

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Кубок Италии по футболу Фиорентина Эмполи серия пенальти Богдан Попов Мойзе Кин Рикардо Соттиль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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