Фиалки увяли. Команда украинца сенсационно выбила Фиорентину из Кубка

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» в серии пенальти проиграла «Эмполи».

Основное время матча завершилось вничью (2:2). У фиалок голы забили Рикардо Соттиль и Мойзе Кин, а у соперника отличились Эммануэль Эконг и Себастьяно Эспозито. В серии пенальти удача улыбнулась гостям (пен. 4:3).

У «Эмполи» в резерве был заявлен украинец Богдан Попов.

В четвертьфинале «Эмполи» сыграет против победителя пары «Ювентус» – «Кальяри».

Кубок Италии. 1/8 финала, 4 декабря

Фиорентина – Эмполи – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Мойзе Кин, 59, Рикардо Соттиль, 70 – Эммануэль Эконг, 4, Себастьяно Эспозито, 75

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