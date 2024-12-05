Фиалки увяли. Команда украинца сенсационно выбила Фиорентину из Кубка
У «Эмполи» в резерве был заявлен украинец Богдан Попов
В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» в серии пенальти проиграла «Эмполи».
Основное время матча завершилось вничью (2:2). У фиалок голы забили Рикардо Соттиль и Мойзе Кин, а у соперника отличились Эммануэль Эконг и Себастьяно Эспозито. В серии пенальти удача улыбнулась гостям (пен. 4:3).
У «Эмполи» в резерве был заявлен украинец Богдан Попов.
В четвертьфинале «Эмполи» сыграет против победителя пары «Ювентус» – «Кальяри».
Кубок Италии. 1/8 финала, 4 декабря
Фиорентина – Эмполи – 2:2 (пен. 3:4)
Голы: Мойзе Кин, 59, Рикардо Соттиль, 70 – Эммануэль Эконг, 4, Себастьяно Эспозито, 75
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