Полузащитник Руха: «Мы были ближе к победе, чем Полесье»

Полузащитник «Руха» Василий Рунич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало львовянам сохранить победный счет в перенесенном матче 1 тура УПЛ с «Полесьем», который завершился вничью – 1:1:

«Считаю, что мы хорошо подготовились к поединку, что помогло нивелировать сильные стороны полещуков и воспользоваться их уязвимыми местами. Хотя предсказать абсолютно все было сложно, потому что в составе гостей хватало индивидуально сильных исполнителей, которые своими нестандартными действиями в любой момент могли внести коррективы.

В тактическом аспекте мы не отошли от своих схем, а полещуки пытались получить дивиденды от своих достоинств. Вот почему соперничество проходило с переменным успехом.

Все же, на мой взгляд, мы были ближе к победе. И не только потому, что создали больше полумоментов у чужих ворот, а гости спаслись от поражения под занавес матча. Главное, что в забитом Алексеем Гуцуляком мяче не обошлось без везения.

Впрочем, думаю, что ничья больше устроила наших конкурентов. Через несколько дней нам снова выяснять отношения с «Полесьем», но уже в Житомире. Посмотрим кто более качественно поработал над исправлением ошибок».

Сейчас «Рух» занимает седьмое место в УПЛ, набрав 20 очков.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью в перенесенном матче УПЛ с «Полесьем».