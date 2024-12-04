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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 23:07 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:08
31
0

Полузащитник Руха: «Мы были ближе к победе, чем Полесье»

Василий Рунич считает, что ничья во Львове была в пользу конкурентов

04 декабря 2024, 23:07 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:08
31
0
Полузащитник Руха: «Мы были ближе к победе, чем Полесье»
ФК Рух. Василий Рунич

Полузащитник «Руха» Василий Рунич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало львовянам сохранить победный счет в перенесенном матче 1 тура УПЛ с «Полесьем», который завершился вничью – 1:1:

«Считаю, что мы хорошо подготовились к поединку, что помогло нивелировать сильные стороны полещуков и воспользоваться их уязвимыми местами. Хотя предсказать абсолютно все было сложно, потому что в составе гостей хватало индивидуально сильных исполнителей, которые своими нестандартными действиями в любой момент могли внести коррективы.

В тактическом аспекте мы не отошли от своих схем, а полещуки пытались получить дивиденды от своих достоинств. Вот почему соперничество проходило с переменным успехом.

Все же, на мой взгляд, мы были ближе к победе. И не только потому, что создали больше полумоментов у чужих ворот, а гости спаслись от поражения под занавес матча. Главное, что в забитом Алексеем Гуцуляком мяче не обошлось без везения.

Впрочем, думаю, что ничья больше устроила наших конкурентов. Через несколько дней нам снова выяснять отношения с «Полесьем», но уже в Житомире. Посмотрим кто более качественно поработал над исправлением ошибок».

Сейчас «Рух» занимает седьмое место в УПЛ, набрав 20 очков.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью в перенесенном матче УПЛ с «Полесьем».

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Василий Рунич Рух Львов Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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