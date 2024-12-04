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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:32
89
0

ПОНОМАРЕВ: «Рух должен был выигрывать, но все решила ошибка в обороне»

Главный тренер львовского клуба прокомментировал поединок против «Полесья»

04 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:32
89
0
ПОНОМАРЕВ: «Рух должен был выигрывать, но все решила ошибка в обороне»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью в перенесенном матче УПЛ с «Полесьем» (1:1):

«Мы ожидали сложного матча, и он таковым и был. Полесье – это сильная команда, которая качественно поработала на трансферном рынке и ставит перед собой высокие цели. Конечно, хотелось победить, учитывая, как складывался этот матч, но, все равно, я поблагодарил футболистов за эту игру. Индивидуальное мастерство футболистов «Полесья» позволило житомирянам добыть ничью.

Мы должны выигрывать этот матч, но все решила ошибка в обороне. Защитник не может давать сопернику так легко обыгрывать себя. Надо сделать выводы и двигаться дальше. Чемпионат сложный, ведь все команды теряют очки, потому у нас еще все впереди.

Тренерский штаб «Полесья» проанализировал игру «Руха» с «Шахтером», и житомиряне тоже хотели удивить нас. Но для нас это не стало неожиданностью. При счете 1:0 в нашу пользу команда начала играть вторым номером, и это также психологический момент. Выигрывая, ребята хотели сохранить этот счет, хотя такой установки не было. Это тоже для них важный опыт.

В общем, я доволен игрой команды и мы не отходим от своих игровых принципов. Конечно, игроки допускали ошибки, но цельная картина устраивала тренерский штаб. Также в переходных фазах команда сыграла возможно не так качественно, как хотелось бы – многие теряли мяч. Что касается обороны, то она играет на хорошем уровне, потому что мы – вторые среди команд, которые пропустили меньше голов. Мы не только мало пропускаем, но и не даем сопернику создать много моментов.

Европейские клубы регулярно играют по два матча в неделю, так что не хочется говорить об усталости и малом количестве времени на восстановление. Да, это достаточно необычно для нас, учитывая, что мы играли против сильных команд, но футболисты должны быть готовы к такому. Мы проанализируем сегодняшний матч и подготовимся к поединку в Житомире. Но считаю, что существенных изменений в том матче ждать не стоит».

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Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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