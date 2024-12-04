Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Промах года. Нуньес в своем стиле не попал в пустые ворота
Англия
04 декабря 2024, 23:07 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:11
222
0

ФОТО. Промах года. Нуньес в своем стиле не попал в пустые ворота

Форвард Ливерпуля упустил возможность вывести свою команду вперед

04 декабря 2024, 23:07 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:11
222
0
ФОТО. Промах года. Нуньес в своем стиле не попал в пустые ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

При счете 1:1 на 54-й минуте матча уругвайский нападающий «красных» получил невероятную возможность забить гол, благодаря пасу его партнера на пустые ворота. Однако уругвайцу не хватило считанных миллиметров.

Что интересно – уже через несколько минут «сороки» сумели выйти вперед.

❗️ФОТО. Промах года. Нуньес в своем стиле не попал в пустые ворота

По теме:
ВИДЕО. Ярмолюк проигрывает. Суперудар в девятку от Роджерса
Эшли Янг – 4-й самый возрастной бомбардир в истории АПЛ
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Ливерпуль фото Дарвин Нуньес
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 04 декабря 2024, 05:45 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
Футбол | 04 декабря 2024, 08:53 3
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм

Маркус Рэшфорд недолго грустил после расставания с «любовью всей его жизни»

«В прямом эфире». Ковтун расскажет о смене гражданства на хорватское
Другие виды | 04.12.2024, 16:45
«В прямом эфире». Ковтун расскажет о смене гражданства на хорватское
«В прямом эфире». Ковтун расскажет о смене гражданства на хорватское
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Бокс | 04.12.2024, 09:00
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
«Вы всего не знаете». Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика
Футбол | 04.12.2024, 22:32
«Вы всего не знаете». Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика
«Вы всего не знаете». Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 22
Футбол
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
04.12.2024, 07:04
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем