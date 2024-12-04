Англия04 декабря 2024, 23:07 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:11
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ФОТО. Промах года. Нуньес в своем стиле не попал в пустые ворота
Форвард Ливерпуля упустил возможность вывести свою команду вперед
04 декабря 2024, 23:07 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:11
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В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Ньюкасл» и «Ливерпуль».
При счете 1:1 на 54-й минуте матча уругвайский нападающий «красных» получил невероятную возможность забить гол, благодаря пасу его партнера на пустые ворота. Однако уругвайцу не хватило считанных миллиметров.
Что интересно – уже через несколько минут «сороки» сумели выйти вперед.
❗️ФОТО. Промах года. Нуньес в своем стиле не попал в пустые ворота
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