ФОТО. Промах года. Нуньес в своем стиле не попал в пустые ворота

В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

При счете 1:1 на 54-й минуте матча уругвайский нападающий «красных» получил невероятную возможность забить гол, благодаря пасу его партнера на пустые ворота. Однако уругвайцу не хватило считанных миллиметров.

Что интересно – уже через несколько минут «сороки» сумели выйти вперед.

❗️ФОТО. Промах года. Нуньес в своем стиле не попал в пустые ворота