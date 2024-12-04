Боятся потерять. Ливерпуль предложил контракт капитану команды
Ван Дейк получил предложение
По информации британских СМИ, «Ливерпуль» все же сделал контрактное предложение для капитана Вирджила ван Дейка, который может стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона.
Подробностей предложения для 33-летнего защитника пока нет.
Подходят к завершению и контракты Трента Александера-Арнольда и Мохамеда Салаха, которые могут покинуть команду. Однако Красные под руководством нового тренера Арне Слота лидируют в АПЛ и общей таблице Лиги чемпионов, что может помочь сохранить всех лидеров.
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