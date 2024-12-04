Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боятся потерять. Ливерпуль предложил контракт капитану команды
Англия
04 декабря 2024, 20:48 |
573
0

Боятся потерять. Ливерпуль предложил контракт капитану команды

Ван Дейк получил предложение

04 декабря 2024, 20:48 |
573
0
Боятся потерять. Ливерпуль предложил контракт капитану команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

По информации британских СМИ, «Ливерпуль» все же сделал контрактное предложение для капитана Вирджила ван Дейка, который может стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона.

Подробностей предложения для 33-летнего защитника пока нет.

Подходят к завершению и контракты Трента Александера-Арнольда и Мохамеда Салаха, которые могут покинуть команду. Однако Красные под руководством нового тренера Арне Слота лидируют в АПЛ и общей таблице Лиги чемпионов, что может помочь сохранить всех лидеров.

По теме:
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Ливерпуль Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Теннис | 04 декабря 2024, 07:15 5
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму

Олейникова играет в экипировке с нашивкой своего сайта, который собирает деньги на ВСУ

Украинский футболист забил первый гол в чемпионате Словакии
Футбол | 04 декабря 2024, 20:13 0
Украинский футболист забил первый гол в чемпионате Словакии
Украинский футболист забил первый гол в чемпионате Словакии

Даниил Игнатенко отметился забитым мячом в матче 12-го тура против ФК Комарно

«В прямом эфире». Ковтун расскажет о смене гражданства на хорватское
Другие виды | 04.12.2024, 16:45
«В прямом эфире». Ковтун расскажет о смене гражданства на хорватское
«В прямом эфире». Ковтун расскажет о смене гражданства на хорватское
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Футбол | 04.12.2024, 12:21
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
Футбол | 04.12.2024, 08:53
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 26
Биатлон
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 18
Футбол
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем