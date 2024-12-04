Денис ПИДГУРСКИЙ: «Футболистам Полесья очень повезло в том моменте»

4 декабря «Рух» и «Полесье» сыграли вничью в перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги. Полузащитник львовского клуба Денис Пидгурский прокомментировал игру:

«Это была тяжелая игра. Поле не совсем позволяло играть в комбинационный футбол, поэтому было много борьбы. Мы пытались выигрывать эти единоборства и в целом матч был достаточно боевым.

После быстрого гола на старте второго тайма тренерский штаб сразу же решил внести коррективы в игру. Тогда команда перестроилась и стала играть по более оборонительной схеме и больше выбегать в контратаки. Некоторое время нам это хорошо удавалось, но некоторые неуверенные действия в защите привели к пропущенному мячу - это был необязательный гол. В то же время футболистам «Полесья» очень повезло в том моменте.

Команда недовольна ничьей, ведь мы играли дома и настраивались только на победу. У нас есть время проанализировать эту игру и подготовиться к следующему матчу в Житомире. Надо ответственно подойти к этому поединку, потому что для нас важен каждый поединок».