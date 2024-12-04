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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 22:53 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:11
63
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «Футболистам Полесья очень повезло в том моменте»

Полузащитник «Руха» высказался о ничьей в перенесенном матче 1-го тура УПЛ

04 декабря 2024, 22:53 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:11
63
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Футболистам Полесья очень повезло в том моменте»
ФК Рух. Денис Пидгурский

4 декабря «Рух» и «Полесье» сыграли вничью в перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги. Полузащитник львовского клуба Денис Пидгурский прокомментировал игру:

«Это была тяжелая игра. Поле не совсем позволяло играть в комбинационный футбол, поэтому было много борьбы. Мы пытались выигрывать эти единоборства и в целом матч был достаточно боевым.

После быстрого гола на старте второго тайма тренерский штаб сразу же решил внести коррективы в игру. Тогда команда перестроилась и стала играть по более оборонительной схеме и больше выбегать в контратаки. Некоторое время нам это хорошо удавалось, но некоторые неуверенные действия в защите привели к пропущенному мячу - это был необязательный гол. В то же время футболистам «Полесья» очень повезло в том моменте.

Команда недовольна ничьей, ведь мы играли дома и настраивались только на победу. У нас есть время проанализировать эту игру и подготовиться к следующему матчу в Житомире. Надо ответственно подойти к этому поединку, потому что для нас важен каждый поединок».

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Денис Пидгурский Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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