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  4. Юрий КЛИМЧУК: «Есть определенное разочарование после игры»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 22:36 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:42
112
0

Юрий КЛИМЧУК: «Есть определенное разочарование после игры»

Форвард «Руха» высказался о перенесенном матче 1-го тура УПЛ

04 декабря 2024, 22:36 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:42
112
0
Юрий КЛИМЧУК: «Есть определенное разочарование после игры»
ФК Рух. Юрий Климчук

4 декабря «Рух» принимал «Полесье» (1:1) в рамках перенесенного 1-го тура Украинской Премьер-лиги. После игры форвард львовского клуба Юрий Климчук высказался о ничьей:

«Есть определенное разочарование после игры. Команде удалось забить быстрый гол сразу после перерыва. Мы пытались удержать этот результат, потому что было бы замечательно получить 3 очка в такой игре, но в итоге - 1:1, хотя хорошо, что не остались ни с чем.

Мы готовились к другой игровой схеме «Полесья», однако нам удалось быстро адаптироваться к этим изменениям. Ребята перестроились и качественно противостояли сопернику. После игры все понимали, что команда могла подняться выше в турнирной таблице, если бы одержала победу, впрочем, имеем то, что имеем.

«Рух» настраивается на победу в каждой игре. У нас есть время, чтобы проанализировать первый матч с «Полесьем» и хорошо подготовиться к игре в Житомире. Следует сделать правильные выводы из этого поединка и попытаться улучшить свою игру в следующем матче».

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Юрий Климчук Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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