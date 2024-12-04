Юрий КЛИМЧУК: «Есть определенное разочарование после игры»

4 декабря «Рух» принимал «Полесье» (1:1) в рамках перенесенного 1-го тура Украинской Премьер-лиги. После игры форвард львовского клуба Юрий Климчук высказался о ничьей:

«Есть определенное разочарование после игры. Команде удалось забить быстрый гол сразу после перерыва. Мы пытались удержать этот результат, потому что было бы замечательно получить 3 очка в такой игре, но в итоге - 1:1, хотя хорошо, что не остались ни с чем.

Мы готовились к другой игровой схеме «Полесья», однако нам удалось быстро адаптироваться к этим изменениям. Ребята перестроились и качественно противостояли сопернику. После игры все понимали, что команда могла подняться выше в турнирной таблице, если бы одержала победу, впрочем, имеем то, что имеем.

«Рух» настраивается на победу в каждой игре. У нас есть время, чтобы проанализировать первый матч с «Полесьем» и хорошо подготовиться к игре в Житомире. Следует сделать правильные выводы из этого поединка и попытаться улучшить свою игру в следующем матче».