Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярослав КАРАБИН: «Недоволен результатом, потому что хотелось выиграть матч»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 22:19 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:47
62
0

Ярослав КАРАБИН: «Недоволен результатом, потому что хотелось выиграть матч»

Нападающий «Руха» прокомментировал ничью с «Полесьем»

04 декабря 2024, 22:19 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:47
62
0
Ярослав КАРАБИН: «Недоволен результатом, потому что хотелось выиграть матч»
ФК Рух. Ярослав Карабин

4 декабря состоялся перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Полесьем» (1:1). Нападающий львовского клуба Ярослав Карабин прокомментировал ничью:

«Хорошо, что удалось забить, но я, как и вся команда, недоволен результатом, потому что хотелось выиграть этот матч. После забитого гола «Рух» играл на удержание результата, но, к сожалению, удалось получить лишь одно очко.

«Полесье» - это сильный соперник. Мы хорошо подготовились к этому матчу, ведь разобрали много игр житомирян. Соперник показал все то, о чем нам говорили тренеры, поэтому ничего неожиданного для нас на поле не было.

Игровая схема с тремя центральными защитниками является новой для нас, но игроки понимают требования тренерского штаба. Мы знаем, как надо играть, перемещаться по полю. Думаю, у нас не возникло проблем с тем, что команда играла по новой схеме.

У нас осталось еще два матча в этом году и команда по-боевому настроена на эти игры. Впереди у «Руха» поединок в Житомире и надеюсь, что нам удастся получить там положительный результат. Мы разберем игру с «Полесьем» и хорошо подготовимся к следующей игре».

По теме:
Полузащитник Руха: «Мы были ближе к победе, чем Полесье»
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Футболистам Полесья очень повезло в том моменте»
«Закономерно». Полузащитник Александрии сказал, почему не удалось выиграть
Ярослав Карабин Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
Футбол | 04 декабря 2024, 08:53 3
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм

Маркус Рэшфорд недолго грустил после расставания с «любовью всей его жизни»

Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Футбол | 04 декабря 2024, 17:25 117
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки

Команды Ротаня и Шовковского славно поборолись, но результатом порадовали только конкурентов

Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Бокс | 04.12.2024, 09:00
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Футбол | 04.12.2024, 08:22
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
ВИДЕО. Ярмолюк проигрывает. Супер-удар в девятку от Роджерса
Футбол | 04.12.2024, 23:02
ВИДЕО. Ярмолюк проигрывает. Супер-удар в девятку от Роджерса
ВИДЕО. Ярмолюк проигрывает. Супер-удар в девятку от Роджерса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 40
Футбол
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 22
Футбол
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 5
Теннис
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 26
Биатлон
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем