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Англия
05 декабря 2024, 00:32 |
26
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Саутгемптон – Челси

Подопечные Марески разгромили «Саутгемптон» (5:1)

05 декабря 2024, 00:32 |
26
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Саутгемптон – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 14-м туре Английской Премьер-лиги на «Сэнт-Мэрис Стэдиус» состоялся матч между командами «Саутгемптон» и «Челси». Встреча завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Аксель Дисаси, Джо Арибо, Кристофер Нкуку, Нони Мадуэке, Коул Палмер и Джейдон Санчо.

Статистика

Саутгемптон - Челсі

  • Владение мячом: 45% – 55%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.47 – 5.29
  • Большие шансы: 4 – 10
  • Удары по воротам: 6 – 26
  • Удары в створ ворот: 4 – 13
  • Сейвы: 6 – 3
  • Угловые: 5 – 7
  • Фолы: 7 – 14
  • Передачи: 429 – 530
  • Точные передачи: 382 – 489
  • Отборы мяча: 11 – 15
  • Штрафные удары: 14 – 7
  • Желтые карточки: 1 – 0
  • Красные карточки: 1 – 0

В этом сезоне «Челси» проводит неплохую кампанию в АПЛ, занимая 2-ю позицию в турнирной таблице после «Ливерпуля» и имея 28 очков (14 матчей: 8 побед, 4 ничьи, 2 поражения).

Что касается «Саутгемптона», то дела у них идут плохо: команда занимает последнее (20-е) место с 5 очками (14 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 11 поражений).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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