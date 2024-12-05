Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Саутгемптон – Челси
Подопечные Марески разгромили «Саутгемптон» (5:1)
4 декабря в 14-м туре Английской Премьер-лиги на «Сэнт-Мэрис Стэдиус» состоялся матч между командами «Саутгемптон» и «Челси». Встреча завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Аксель Дисаси, Джо Арибо, Кристофер Нкуку, Нони Мадуэке, Коул Палмер и Джейдон Санчо.
Статистика
Саутгемптон - Челсі
- Владение мячом: 45% – 55%
- Ожидаемые голы (xG): 1.47 – 5.29
- Большие шансы: 4 – 10
- Удары по воротам: 6 – 26
- Удары в створ ворот: 4 – 13
- Сейвы: 6 – 3
- Угловые: 5 – 7
- Фолы: 7 – 14
- Передачи: 429 – 530
- Точные передачи: 382 – 489
- Отборы мяча: 11 – 15
- Штрафные удары: 14 – 7
- Желтые карточки: 1 – 0
- Красные карточки: 1 – 0
В этом сезоне «Челси» проводит неплохую кампанию в АПЛ, занимая 2-ю позицию в турнирной таблице после «Ливерпуля» и имея 28 очков (14 матчей: 8 побед, 4 ничьи, 2 поражения).
Что касается «Саутгемптона», то дела у них идут плохо: команда занимает последнее (20-е) место с 5 очками (14 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 11 поражений).
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