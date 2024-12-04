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Саудовская Аравия
04 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:33
63
0

Команда Роналду – на 3-м месте. Таблицы Лиги чемпионов Азии после 6 туров

Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 16 очков из 18

04 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:33
63
0
Команда Роналду – на 3-м месте. Таблицы Лиги чемпионов Азии после 6 туров
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

4 декабря состоялись последние матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 16 очков из 18 и возглавляют Западную зону.

На третьем месте идет Аль-Наср (13), за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду.

В Восточном дивизионе впереди Кванджу (Южная Корея), Виссел Кобе и Йокогама Маринос из Японии (по 13 из 18).

Лига чемпионов Азии

6-й тур, 4 декабря

  • Кавасаки Фронтале (Япония) – Шаньдун Тайшань (Китай) – 4:0
  • Шанхай Шеньхуа (Китай) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 1:2

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов Азии Кавасаки Фронтале Шаньдун Тайшань Шанхай Шеньхуа Ульсан Хендай Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда Кванджу Виссел Кобе Йокогама Маринос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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