Саудовская Аравия04 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:33
63
0
Команда Роналду – на 3-м месте. Таблицы Лиги чемпионов Азии после 6 туров
Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 16 очков из 18
04 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:33
63
0
4 декабря состоялись последние матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 16 очков из 18 и возглавляют Западную зону.
На третьем месте идет Аль-Наср (13), за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду.
В Восточном дивизионе впереди Кванджу (Южная Корея), Виссел Кобе и Йокогама Маринос из Японии (по 13 из 18).
Лига чемпионов Азии
6-й тур, 4 декабря
- Кавасаки Фронтале (Япония) – Шаньдун Тайшань (Китай) – 4:0
- Шанхай Шеньхуа (Китай) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 1:2
Турнирные таблицы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 декабря 2024, 14:08 68
Прервется ли беспроигрышная серия одной из команд?
Футбол | 04 декабря 2024, 08:22 8
Наибольшее признание получил легендарный Пеле
Бокс | 04.12.2024, 09:00
Биатлон | 04.12.2024, 18:52
Футбол | 04.12.2024, 20:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2024, 02:15 2
03.12.2024, 20:41 18
03.12.2024, 08:55 12
Бокс
03.12.2024, 08:23 3
04.12.2024, 12:21 1
03.12.2024, 16:07 5
03.12.2024, 09:17 2