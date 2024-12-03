Митрович и Милинкович-Савич. Аль-Хиляль с разгромом вышел в лидеры ЛЧ Азии

Вечером 3 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовская команда Аль-Хиляль одержала убедительную победу над клубом Аль-Гарафа из Катара (3:0).

Голы у победителей забили Маркос Леонардо, Александар Митрович, Сергей Милинкович-Савич.

Аль-Хиляль набрал 16 очков из 18 и возглавил турнирную таблицу Западной зоны, далее идут Аль-Ахли (16) и Аль-Наср (13).

В Восточном дивизионе впереди Кванджу (Южная Корея), Виссел Кобе и Йокогама Маринос из Японии (по 13 из 18).

Лига чемпионов Азии

6-й тур, 3 декабря

Аль-Хіляль (Саудовская Аравия) – Аль-Гарафа (Катар) – 3:0

Голы: Маркос Леонардо, 18, Митрович, 82, Милинкович-Савич, 85

Другие результаты игрового дня:

Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – Йокогама Маринос (Япония) – 0:4

Пхохан Стилерс (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония) – 3:1

Джохор ДТ (Малайзия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:0

Шанхай Порт (Китай) – Кванджу (Южная Корея) – 1:1

Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Айн (ОАЭ) – 1:1

Турнирная таблица