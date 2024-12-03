Митрович и Милинкович-Савич. Аль-Хиляль с разгромом вышел в лидеры ЛЧ Азии
Саудовская команда одержала победу над клубом Аль-Гарафа из Катара
Вечером 3 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовская команда Аль-Хиляль одержала убедительную победу над клубом Аль-Гарафа из Катара (3:0).
Голы у победителей забили Маркос Леонардо, Александар Митрович, Сергей Милинкович-Савич.
Аль-Хиляль набрал 16 очков из 18 и возглавил турнирную таблицу Западной зоны, далее идут Аль-Ахли (16) и Аль-Наср (13).
В Восточном дивизионе впереди Кванджу (Южная Корея), Виссел Кобе и Йокогама Маринос из Японии (по 13 из 18).
Лига чемпионов Азии
6-й тур, 3 декабря
Аль-Хіляль (Саудовская Аравия) – Аль-Гарафа (Катар) – 3:0
Голы: Маркос Леонардо, 18, Митрович, 82, Милинкович-Савич, 85
Другие результаты игрового дня:
- Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – Йокогама Маринос (Япония) – 0:4
- Пхохан Стилерс (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония) – 3:1
- Джохор ДТ (Малайзия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:0
- Шанхай Порт (Китай) – Кванджу (Южная Корея) – 1:1
- Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Айн (ОАЭ) – 1:1
Турнирная таблица
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