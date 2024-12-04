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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 20:47 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:16
69
0

Шахтер реализует билеты на поединок УПЛ против Ворсклы

Перенесенный матч пройдет 5 декабря в 18:00 во Львове

04 декабря 2024, 20:47 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:16
69
0
Шахтер реализует билеты на поединок УПЛ против Ворсклы
ФК Шахтер

Матч 16 тура УПЛ «Шахтер» – «Ворскла» состоится в четверг, 5 декабря, на «Арене Львов» и начнется в 18:00.

Стартовала свободная продажа билетов на домашний поединок «горняков». Приобрести их можно онлайн на сайте горняков, все билеты – именные.

Домашние игры «горняков» во Львове проходят в присутствии ограниченного количества зрителей.

Стоимость билетов. Standard: 100 грн. VIP-места (без пакета гостеприимства): 500 гривен. Sky Box (без пакета гостеприимства): 1000 гривен (за 1 место)

В сезоне 2024/25 продолжает действовать система динамических цен. При спросе и динамике продаж стоимость билетов будет расти.

Зрители должны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги.

После оглашения воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или немедленно покинуть территорию стадиона (в случае несогласия находиться в предназначенных для этого помещениях).

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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