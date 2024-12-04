Матч 16-го тура УПЛ Шахтер – Ворскла состоится на Арене Львов в четверг, 5 декабря, в 18:00.

Команде «горняков» во Львове готовится к следующему поединку.

Матч пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей.

Донецкий Шахтер имеет 30 очков и занимает 3-е место в УПЛ, впереди идут Динамо и Александрия.

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ФОТО. Шахтер во Львове готовится к следующему матчу УПЛ