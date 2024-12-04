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  4. ФОТО. Шахтер во Львове готовится к следующему матчу УПЛ
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 21:01 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:14
236
0

ФОТО. Шахтер во Львове готовится к следующему матчу УПЛ

Матч между Шахтером и Ворсклой пройдет 5 декабря в 18:00

04 декабря 2024, 21:01 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:14
236
0
ФОТО. Шахтер во Львове готовится к следующему матчу УПЛ
ФК Шахтер

Матч 16-го тура УПЛ Шахтер – Ворскла состоится на Арене Львов в четверг, 5 декабря, в 18:00.

Команде «горняков» во Львове готовится к следующему поединку.

Матч пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей.

Донецкий Шахтер имеет 30 очков и занимает 3-е место в УПЛ, впереди идут Динамо и Александрия.

ФОТО. Шахтер во Львове готовится к следующему матчу УПЛ

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Шахтер - Ворскла Шахтер Донецк Ворскла Полтава тренировка фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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