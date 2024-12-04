Украина. Премьер лига04 декабря 2024, 21:01 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:14
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ФОТО. Шахтер во Львове готовится к следующему матчу УПЛ
Матч между Шахтером и Ворсклой пройдет 5 декабря в 18:00
04 декабря 2024, 21:01 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:14
236
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Матч 16-го тура УПЛ Шахтер – Ворскла состоится на Арене Львов в четверг, 5 декабря, в 18:00.
Команде «горняков» во Львове готовится к следующему поединку.
Матч пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей.
Донецкий Шахтер имеет 30 очков и занимает 3-е место в УПЛ, впереди идут Динамо и Александрия.
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ФОТО. Шахтер во Львове готовится к следующему матчу УПЛ
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