3 декабря в рамках 14-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» принимал «Кристал Пэлас».

Матч завершился победой «Кристал Пэлас» со счётом 0:1. Этот успех позволил «Кристал Пэлас» подняться на 16-е место с 12 очками, а «Ипсвич» остался на 19-й строчке с 9 баллами.

Английская Премьер-лига. 14 тур. 3 декабря

«Ипсвич Таун» – «Кристал Пэлас» – 0:1

Гол: Матета, 59

Видеообзор матча: