03.12.2024 21:30 – FT 0 : 1
Англия04 декабря 2024, 21:10 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:11
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Ипсвич Таун – Кристал Пэлас – 0:1. Важная победа для Пэлас. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Английской Премьер-лиги
04 декабря 2024, 21:10 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:11
22
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3 декабря в рамках 14-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» принимал «Кристал Пэлас».
Матч завершился победой «Кристал Пэлас» со счётом 0:1. Этот успех позволил «Кристал Пэлас» подняться на 16-е место с 12 очками, а «Ипсвич» остался на 19-й строчке с 9 баллами.
Английская Премьер-лига. 14 тур. 3 декабря
«Ипсвич Таун» – «Кристал Пэлас» – 0:1
Гол: Матета, 59
Видеообзор матча:
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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