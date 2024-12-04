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  4. Ипсвич Таун – Кристал Пэлас – 0:1. Важная победа для Пэлас. Видео голов
Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
03.12.2024 21:30 – FT 0 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 декабря 2024, 21:10 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:11
22
0

Ипсвич Таун – Кристал Пэлас – 0:1. Важная победа для Пэлас. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Английской Премьер-лиги

04 декабря 2024, 21:10 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:11
22
0
Ипсвич Таун – Кристал Пэлас – 0:1. Важная победа для Пэлас. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в рамках 14-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» принимал «Кристал Пэлас».

Матч завершился победой «Кристал Пэлас» со счётом 0:1. Этот успех позволил «Кристал Пэлас» подняться на 16-е место с 12 очками, а «Ипсвич» остался на 19-й строчке с 9 баллами.

Английская Премьер-лига. 14 тур. 3 декабря

«Ипсвич Таун» – «Кристал Пэлас» – 0:1

Гол: Матета, 59

Видеообзор матча:

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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Ипсвич Кристал Пэлас Английская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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