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  4. Миколенко выйдет? Эвертон и Вулверхэмптон определились с составами
Англия
04 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:36
355
0

Миколенко выйдет? Эвертон и Вулверхэмптон определились с составами

Команды сыграют в 14 туре АПЛ

04 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:36
355
0
Миколенко выйдет? Эвертон и Вулверхэмптон определились с составами
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В среду, четвертого декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, где «Эвертон» сойдется с «Вулверхэмптоном».

Главный тренер «ирисок» Шон Дайч уже определился со стартовым составом своей команды на матч чемпионата, включив в стартовую 11-ю и украинского защитника Виталия Миколенко.

Наставник «Вулверхэмптона» Гарри О'нилл тоже определился со стартовым составом своей команды – англичанин обошелся без неожиданных решений.

Матч «Эвертон» – «Вулверхэмптон» запланирован на среду, 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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Гари О'Нил Эвертон Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу стартовые составы Шон Дайч Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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