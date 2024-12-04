Миколенко выйдет? Эвертон и Вулверхэмптон определились с составами

В среду, четвертого декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, где «Эвертон» сойдется с «Вулверхэмптоном».

Главный тренер «ирисок» Шон Дайч уже определился со стартовым составом своей команды на матч чемпионата, включив в стартовую 11-ю и украинского защитника Виталия Миколенко.

Наставник «Вулверхэмптона» Гарри О'нилл тоже определился со стартовым составом своей команды – англичанин обошелся без неожиданных решений.

Матч «Эвертон» – «Вулверхэмптон» запланирован на среду, 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.