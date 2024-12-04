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Испания
04 декабря 2024, 20:44 | Обновлено 04 декабря 2024, 20:50
952
1

Анчелотти не удивил. Известны стартовые составы на матч Атлетик – Реал

Андрей Лунин остался на скамейке запасных, поединок 19-го тура Ла Лиги начнется в 22:00

04 декабря 2024, 20:44 | Обновлено 04 декабря 2024, 20:50
952
1
Анчелотти не удивил. Известны стартовые составы на матч Атлетик – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря состоится матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Сан Мамес. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти ожидаемо оставил украинского голкипера Андрея Лунина на скамейке запасных. Ворота сливочных будет защищать Тибо Куртуа.

Реал после 14 сыгранных туров с 33 очками располагается на второй позиции. У лидера Барселоны 37 пунктов и на 2 матча больше. У Атлетика 26 баллов и четвертая позиция.

Стартовые составы на матч Атлетик – Реал Мадрид

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Андрей Лунин стартовые составы Атлетик Бильбао Реал Мадрид Атлетик - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
А як же ваша коронка: "...Без Луніна"
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