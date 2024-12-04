Анчелотти не удивил. Известны стартовые составы на матч Атлетик – Реал

4 декабря состоится матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Сан Мамес. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти ожидаемо оставил украинского голкипера Андрея Лунина на скамейке запасных. Ворота сливочных будет защищать Тибо Куртуа.

Реал после 14 сыгранных туров с 33 очками располагается на второй позиции. У лидера Барселоны 37 пунктов и на 2 матча больше. У Атлетика 26 баллов и четвертая позиция.

Стартовые составы на матч Атлетик – Реал Мадрид