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  4. Зинченко выйдет? Определены стартовые составы на матч Арсенал – Ман Юнайтед
Англия
04 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:35
676
2

Зинченко выйдет? Определены стартовые составы на матч Арсенал – Ман Юнайтед

Команды сыграют в 14 туре АПЛ

04 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:35
676
2
Зинченко выйдет? Определены стартовые составы на матч Арсенал – Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 4 декабря, состоится центральный матч 14 тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

Микель Артета и Рубен Аморим определились со стартовыми составами своих команд. Неожиданно в стартовую 11 лондонцев попал украинский защитник Александр Зинченко.

Матч «Арсенал» – Манчестер Юнайтед» запланирован на среду, четвертое декабря. Стартовый свисток в Лондоне раздастся в 22:15 по киевскому времени.

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Александр Зинченко стартовые составы Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Арне Слот Микель Артета
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Интересно, удачи, главное не налажать
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+1
Harun Bakircioğlu
Травмы. Всю тройку левозащитных резервистов задействовал, ещё и Тирни может выйти, вообще жесть 
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0
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