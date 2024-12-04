Зинченко выйдет? Определены стартовые составы на матч Арсенал – Ман Юнайтед

В среду, 4 декабря, состоится центральный матч 14 тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

Микель Артета и Рубен Аморим определились со стартовыми составами своих команд. Неожиданно в стартовую 11 лондонцев попал украинский защитник Александр Зинченко.

Матч «Арсенал» – Манчестер Юнайтед» запланирован на среду, четвертое декабря. Стартовый свисток в Лондоне раздастся в 22:15 по киевскому времени.