Англия04 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:35
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Зинченко выйдет? Определены стартовые составы на матч Арсенал – Ман Юнайтед
Команды сыграют в 14 туре АПЛ
04 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:35
676
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В среду, 4 декабря, состоится центральный матч 14 тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».
Микель Артета и Рубен Аморим определились со стартовыми составами своих команд. Неожиданно в стартовую 11 лондонцев попал украинский защитник Александр Зинченко.
Матч «Арсенал» – Манчестер Юнайтед» запланирован на среду, четвертое декабря. Стартовый свисток в Лондоне раздастся в 22:15 по киевскому времени.
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