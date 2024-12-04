Умер легендарный тренер Миллуолла, который увидел талант Шерингема

На 85-м году жизни ушел из жизни известный шотландский футболист и тренер Джон Догерти.

Профессиональную карьеру футболиста он начал в «Брентфорде» в 1959 году. Впоследствии перешел в «Шеффилд Юнайтед», а в 1963 году вернулся в «Брентфорд», где в течение двух сезонов был ключевым игроком (97 матчей, 31 гол).

С 1968 по 1970 год правый полузащитник выступал за «Рединг», после чего в третий раз вернулся в «Брентфорд». Именно в этом клубе Доэрти завершил игровую карьеру, проведя еще четыре сезона.

В 1975 году Джон Догерти начал тренерскую карьеру, возглавив «Брентфорд». Однако результаты команды под его руководством оставляли желать лучшего, и тренера уволили в конце сезона.

В 1978 году Догерти стал главным тренером «Кембридж Юнайтед», который только что вышел во Вторую лигу Англии. За пять лет работы он сделал из клуба крепкого середняка лиги. Однако сезон 1982/83 оказался неудачным: команда вылетела из Второй лиги, и Догерти подал в отставку.

После трехлетнего перерыва в мае 1986 года Джон возглавил «Миллволл». Во втором сезоне под его руководством команда триумфовала во Втором дивизионе и впервые в истории вышла в элиту английского футбола. Именно во время работы в «Миллуолле» Догерти заметил молодого Тедди Шерингема, который впоследствии стал одним из ведущих футболистов мира.

В течение двух сезонов Догерти удерживал «Миллволл» в элите, но в феврале 1990 года из-за серии неудачных результатов и угрозы вылета его уволили.

В 1991 году он коротко вернулся в «Брентфорд», а затем решил завершить карьеру.

Через шесть лет, в 1996 году, Догерти вернулся к тренерской деятельности, во второй раз возглавив «Миллволл». В то время команда выступала в третьем по силе дивизионе Англии, а основной задачей было повышение в классе. Однако Догерти не смог выполнить эту задачу и покинул клуб в конце сезона.