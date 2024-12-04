Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер легендарный тренер Миллуолла, который увидел талант Шерингема
Англия
04 декабря 2024, 20:40 |
354
0

Умер легендарный тренер Миллуолла, который увидел талант Шерингема

Джон Догерти вывел Миллуолл в элитный дивизион Англии

04 декабря 2024, 20:40 |
354
0
Умер легендарный тренер Миллуолла, который увидел талант Шерингема
Millwall Football Club

На 85-м году жизни ушел из жизни известный шотландский футболист и тренер Джон Догерти.

Профессиональную карьеру футболиста он начал в «Брентфорде» в 1959 году. Впоследствии перешел в «Шеффилд Юнайтед», а в 1963 году вернулся в «Брентфорд», где в течение двух сезонов был ключевым игроком (97 матчей, 31 гол).

С 1968 по 1970 год правый полузащитник выступал за «Рединг», после чего в третий раз вернулся в «Брентфорд». Именно в этом клубе Доэрти завершил игровую карьеру, проведя еще четыре сезона.

В 1975 году Джон Догерти начал тренерскую карьеру, возглавив «Брентфорд». Однако результаты команды под его руководством оставляли желать лучшего, и тренера уволили в конце сезона.

В 1978 году Догерти стал главным тренером «Кембридж Юнайтед», который только что вышел во Вторую лигу Англии. За пять лет работы он сделал из клуба крепкого середняка лиги. Однако сезон 1982/83 оказался неудачным: команда вылетела из Второй лиги, и Догерти подал в отставку.

После трехлетнего перерыва в мае 1986 года Джон возглавил «Миллволл». Во втором сезоне под его руководством команда триумфовала во Втором дивизионе и впервые в истории вышла в элиту английского футбола. Именно во время работы в «Миллуолле» Догерти заметил молодого Тедди Шерингема, который впоследствии стал одним из ведущих футболистов мира.

В течение двух сезонов Догерти удерживал «Миллволл» в элите, но в феврале 1990 года из-за серии неудачных результатов и угрозы вылета его уволили.

В 1991 году он коротко вернулся в «Брентфорд», а затем решил завершить карьеру.

Через шесть лет, в 1996 году, Догерти вернулся к тренерской деятельности, во второй раз возглавив «Миллволл». В то время команда выступала в третьем по силе дивизионе Англии, а основной задачей было повышение в классе. Однако Догерти не смог выполнить эту задачу и покинул клуб в конце сезона.

По теме:
Ярмолюк выйдет? Известны стартовые составы на матч Астон Вилла – Брентфорд
Не травма. Стало известно, почему Мудрик пропускает матч Челси в АПЛ
Ипсвич Таун – Кристал Пэлас – 0:1. Важная победа для Пэлас. Видео голов
Миллуолл чемпионат Англии по футболу Тедди Шерингем Брентфорд смерть
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Футбол | 04 декабря 2024, 07:04 0
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо

Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву

Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Футбол | 04 декабря 2024, 17:25 113
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки

Команды Ротаня и Шовковского славно поборолись, но результатом порадовали только конкурентов

Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Футбол | 03.12.2024, 20:55
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04.12.2024, 07:49
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
Анчелотти не удивил. Известны стартовые составы на матч Атлетик – Реал
Футбол | 04.12.2024, 20:44
Анчелотти не удивил. Известны стартовые составы на матч Атлетик – Реал
Анчелотти не удивил. Известны стартовые составы на матч Атлетик – Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 39
Футбол
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
04.12.2024, 14:08 68
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 8
Бокс
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем