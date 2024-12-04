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Англия
04 декабря 2024, 15:10 | Обновлено 04 декабря 2024, 15:11
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0

Умер бывший игрок Манчестер Юнайтед, которого ценили за универсальность

Терренс Янг феерил в чемпионате Англии в середине 60-х прошлого века

04 декабря 2024, 15:10 | Обновлено 04 декабря 2024, 15:11
750
0
Умер бывший игрок Манчестер Юнайтед, которого ценили за универсальность
Manchester United. Терренс Янг

На 72-м году жизни скончался бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Терренс Янг.

Об этом сообщили на официальном сайте «красных дьяволов».

Янг был воспитанником футбольной академии «Манчестер Юнайтед». За главную команду он дебютировал в 17 лет в матче против «Вест Хэма». В то время его талант заметил наставник Уилф Макгиннесс.

Терренс Янг был универсальным игроком, всегда готовым выполнять установки тренера относительно своей позиции на поле. Благодаря этому он постепенно завоевал место в основном составе команды.

За «Манчестер Юнайтед» Янг провел семь сезонов, сыграв 97 матчей и забив один гол в сезоне 1973/74 в ворота «Челси».

Через год после того, как клуб вернулся в Первый дивизион, Янг покинул «красных дьяволов» и перешел в «Чарльтон Атлетик».

Завершал свою карьеру в команде Третьего дивизиона «Йорк Сити».

Одноклубник Янга, Сэмми Макилрой, прокомментировал смерть товарища:

«Он был футболистом с безупречной репутацией. Никакие испытания его не пугали. Он выкладывался на полную как на тренировках, так и во время матчей. А его универсальность нас всех удивляла, ведь он играл практически на любой позиции, кроме нападающего».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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