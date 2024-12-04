Бавария 5 сезонов подряд не может дойти до финала Кубка Германии

3 декабря на «Альянц Арене» состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между командами «Бавария» и «Байер». Встреча завершилась с минимальным преимуществом (1:0) в пользу гостей. Единственным забитым мячом отметился Натан Телла.

Для «Баварии» это пятый розыгрыш Кубка Германии подряд, когда немецкий клуб не только не выигрывает турнир, но даже не выходит в финал:

2020/21: 2-й раунд (уступили «Гольштейну»)

2021/22: 2-й раунд («Гладбах»)

2022/23: 1/4 финала («Фрайбург»)

2023/24: 2-й раунд («Саарбрюкен»)

2024/25: 1/8 финала («Байер»)

В этом сезоне команда Компани, несмотря на вылет из кубка, демонстрирует невероятную кампанию в Бундеслиге: первое место в турнирной таблице с 30 очками после 12 матчей (9 побед, 3 ничьи, 0 поражений).