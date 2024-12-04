04.12.2024 01:00 – FT 3 : 0
Бразилия04 декабря 2024, 14:50 |
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Коринтианс – Баия – 3:0. Дубль и шедевр Депая. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Бразилии
04 декабря 2024, 14:50 |
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4 декабря на стадионе «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу состоялся матч 37-го тура чемпионата Бразилии между «Коринтиансом» и «Баией».
Хозяева уверенно одержала победу со счётом 3:0, а Депай оформил дубль.
Чемпионат Бразилии. 37 тур. 4 декабря
«Коринтианс» – «Баия» – 3:0
Голы: Депай 12, 61, Юри Алберто, 45+4
Видеообзор матча:
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Коринтианс).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Юри Альберто (Коринтианс).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Коринтианс).
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