4 декабря на стадионе «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу состоялся матч 37-го тура чемпионата Бразилии между «Коринтиансом» и «Баией».

Хозяева уверенно одержала победу со счётом 3:0, а Депай оформил дубль.

Чемпионат Бразилии. 37 тур. 4 декабря

«Коринтианс» – «Баия» – 3:0

Голы: Депай 12, 61, Юри Алберто, 45+4

Видеообзор матча: