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  4. Коринтианс – Баия – 3:0. Дубль и шедевр Депая. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Бразилии
Коринтианс
04.12.2024 01:00 – FT 3 : 0
Баия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
04 декабря 2024, 14:50 |
89
0

Коринтианс – Баия – 3:0. Дубль и шедевр Депая. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Бразилии

04 декабря 2024, 14:50 |
89
0
Коринтианс – Баия – 3:0. Дубль и шедевр Депая. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря на стадионе «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу состоялся матч 37-го тура чемпионата Бразилии между «Коринтиансом» и «Баией».

Хозяева уверенно одержала победу со счётом 3:0, а Депай оформил дубль.

Чемпионат Бразилии. 37 тур. 4 декабря

«Коринтианс» – «Баия» – 3:0

Голы: Депай 12, 61, Юри Алберто, 45+4

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Коринтианс).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Юри Альберто (Коринтианс).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Коринтианс).
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Коринтианс Баия Мемфис Депай чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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