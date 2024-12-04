Маскерано признался, что звонил Месси после назначения главным тренером

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал, что позвонил лидеру клуба Лионелю Месси после новости о своем назначении:

«Я позвонил Лео и спросил его мнение о моем назначении. Мне повезло, что у нас с ним теплые отношения и я могу искренне говорить с ним. Он всегда честный со мной. Мы все прекрасно понимаем, что в любой команде Месси имеет невероятное влияние на игроков, клуб и историю.

Я покинул «Барселону» в 2018 году и с тех пор много чего изменилось. И я, и Лео выросли, стали совсем другими. Именно поэтому мне было важно узнать все, что он думает о мне, как наставнике. Я не хочу навязывать свое мнение и делать что-то неискренне», – заявил Маскерано.

Ранее сообщалось, что 40-летний Маскерано был официально представлен, как главный тренер «Интер» Майами.