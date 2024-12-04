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04 декабря 2024, 14:27 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:47
1029
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ДЕВУШКА ДНЯ. Она мотивирует забивать Рэшфорда больше. Грэйс Роза Джексон

Фанаты Манчестер Юнайтед уверены, что улучшенная форма Маркуса – её заслуга!

04 декабря 2024, 14:27 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:47
1029
1
ДЕВУШКА ДНЯ. Она мотивирует забивать Рэшфорда больше. Грэйс Роза Джексон
Instagram. Грэйс Роза Джексон

Возрождение формы нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда связывают с появлением в его жизни красавицы, которая нашла в нём новую энергию и мотивацию.

25-летняя модель и инфлюенсер Грэйс Роза Джексон, определенно, положительно влияет на футболиста, который не мог выйти из кризиса, начиная с прошлого сезона.

В последних двух матчах английской Премьер-лиги нападающий забил 3 гола – возможно, это влияние нового тренера (Рубена Аморима), а, возможно, и новой любви.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка является звездой реалити-шоу «Остров любви» и известна несколькими громкими романами, но это не мешает Рэшфорду строить с девушкой отношения.

Маркус совсем недавно расстался с «любовью своей жизни» Люси Лои и также его связывали с фитнес-моделью Кортни Колдвелл.

Сейчас же он наслаждается жизнью в компании с английской красавицей.

Мы отобрали для вас лучшие фото девушки из её Instagram:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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