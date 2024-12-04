Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Хиляль – Аль-Гарафа – 3:0. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль
03.12.2024 20:00 – FT 3 : 0
Аль Гарафа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
04 декабря 2024, 14:20 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:49
39
0

Аль-Хиляль – Аль-Гарафа – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов Азии

04 декабря 2024, 14:20 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:49
39
0
Аль-Хиляль – Аль-Гарафа – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в рамках Лиги чемпионов Азии состоялся матч между «Аль-Хиляль» и «Аль-Гарафа».

«Аль-Хиляль» одержал уверенную победу со счётом 3:0. «Аль-Хиляль» с 16 очками занимает первое место в группе, в то время как «Аль-Гарафа» с 4 баллами остается на 10-м месте.

Лига чемпионов Азии. 6 тур. 3 декабря

«Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа» – 3:0

Голы: Маркос Леонардо 18, Митрович 82, Милинкович-Савич, 85

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Аль-Хиляль).
По теме:
Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Коринтианс – Баия – 3:0. Дубль и шедевр Депая. Видео голов и обзор матча
Барбастро – Эспаньол – 2:0. Сенсация в Кубке Испании. Видео голов
Аль-Хиляль Аль-Гарафа Лига чемпионов Азии видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Олимпийские игры | 04 декабря 2024, 09:16 19
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство

Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева хотят выступать под флагом Хорватии

Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Теннис | 04 декабря 2024, 07:15 4
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму

Олейникова играет в экипировке с нашивкой своего сайта, который собирает деньги на ВСУ

«Когда ты плюешься кровью...» Экс-форвард Ромы рассказал, что нужно Довбику
Футбол | 04.12.2024, 14:24
«Когда ты плюешься кровью...» Экс-форвард Ромы рассказал, что нужно Довбику
«Когда ты плюешься кровью...» Экс-форвард Ромы рассказал, что нужно Довбику
Игра за первое место. Александрия и Динамо определились с основными состава
Футбол | 04.12.2024, 14:25
Игра за первое место. Александрия и Динамо определились с основными состава
Игра за первое место. Александрия и Динамо определились с основными состава
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Футбол | 04.12.2024, 08:22
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
03.12.2024, 18:54 3
Бокс
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 18
Футбол
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
02.12.2024, 15:06 19
Футбол
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
03.12.2024, 07:50 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем