3 декабря в рамках Лиги чемпионов Азии состоялся матч между «Аль-Хиляль» и «Аль-Гарафа».

«Аль-Хиляль» одержал уверенную победу со счётом 3:0. «Аль-Хиляль» с 16 очками занимает первое место в группе, в то время как «Аль-Гарафа» с 4 баллами остается на 10-м месте.

Лига чемпионов Азии. 6 тур. 3 декабря

«Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа» – 3:0

Голы: Маркос Леонардо 18, Митрович 82, Милинкович-Савич, 85

Видеообзор матча: