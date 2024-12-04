03.12.2024 20:00 – FT 3 : 0
Саудовская Аравия04 декабря 2024, 14:20 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:49
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Аль-Хиляль – Аль-Гарафа – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов Азии
04 декабря 2024, 14:20 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:49
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3 декабря в рамках Лиги чемпионов Азии состоялся матч между «Аль-Хиляль» и «Аль-Гарафа».
«Аль-Хиляль» одержал уверенную победу со счётом 3:0. «Аль-Хиляль» с 16 очками занимает первое место в группе, в то время как «Аль-Гарафа» с 4 баллами остается на 10-м месте.
Лига чемпионов Азии. 6 тур. 3 декабря
«Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа» – 3:0
Голы: Маркос Леонардо 18, Митрович 82, Милинкович-Савич, 85
Видеообзор матча:
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Аль-Хиляль).
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