Кубок Испании04 декабря 2024, 13:55 | Обновлено 04 декабря 2024, 13:56
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Барбастро – Эспаньол – 2:0. Сенсация в Кубке Испании. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
04 декабря 2024, 13:55 | Обновлено 04 декабря 2024, 13:56
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3 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Барбастро» и «Эспаньолом».
«Барбастро» одержал неожиданную победу со счётом 2:0, выбив представителя Ла Лиги из турнира.
Кубок Испании. 1/32 финала. 3 декабря
«Барбастро» – «Эспаньол» – 2:0
Голы: Баррера 55, 81
Видеообзор матча:
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Guillermo Alonso (Барбастро).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Andres Barrera (Барбастро).
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