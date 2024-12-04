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Кубок Испании
Барбастро
03.12.2024 22:00 – FT 2 : 0
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
04 декабря 2024, 13:55 | Обновлено 04 декабря 2024, 13:56
13
0

Барбастро – Эспаньол – 2:0. Сенсация в Кубке Испании. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

04 декабря 2024, 13:55 | Обновлено 04 декабря 2024, 13:56
13
0
Барбастро – Эспаньол – 2:0. Сенсация в Кубке Испании. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Барбастро» и «Эспаньолом».

«Барбастро» одержал неожиданную победу со счётом 2:0, выбив представителя Ла Лиги из турнира.

Кубок Испании. 1/32 финала. 3 декабря

«Барбастро» – «Эспаньол» – 2:0

Голы: Баррера 55, 81

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Guillermo Alonso (Барбастро).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Andres Barrera (Барбастро).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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