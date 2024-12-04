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  4. «Самая большая ошибка в жизни». Во Франции оценили карьеру Мбаппе
Испания
04 декабря 2024, 13:44 |
404
1

«Самая большая ошибка в жизни». Во Франции оценили карьеру Мбаппе

Друг президента «ПСЖ» прокомментировал неудачи французского футболиста

04 декабря 2024, 13:44 |
404
1
«Самая большая ошибка в жизни». Во Франции оценили карьеру Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Известный французский журналист Сирил Хануна, которого считают близким другом президента «ПСЖ», оценил неудачи лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе:

«Он сделал самую большую ошибку в жизни, когда решил перебраться в Испанию. Тепер его преследует полоса неудач. Если бы Килиан остался во Франции, то мог бы выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч. Клуб отдал за эти годы все все силы, чтобы Мбаппе чувствовал себя в комфорте. Игрок мог бы быть капитаном парижского клуба на долгие годы», – размышляет Хануна.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел 18 матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что испанские журналисты остались недовольны игрой французского футболиста.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Килиан Мбаппе
Микола Титюк Источник: Footmercato
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Комментарии 1
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Milan1990
какая ЛЧ??? Уже в ПСЖ собрали всех, кого можно, и Месси и Неймара и что??? Правильно сделал. И Реал неплохой выбор и ла Лига, только в не очень подходящий момент он перешел. В Реале спад после успеха и такого же космического уровня игрок на его позиции.
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