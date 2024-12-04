«Самая большая ошибка в жизни». Во Франции оценили карьеру Мбаппе

Известный французский журналист Сирил Хануна, которого считают близким другом президента «ПСЖ», оценил неудачи лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе:

«Он сделал самую большую ошибку в жизни, когда решил перебраться в Испанию. Тепер его преследует полоса неудач. Если бы Килиан остался во Франции, то мог бы выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч. Клуб отдал за эти годы все все силы, чтобы Мбаппе чувствовал себя в комфорте. Игрок мог бы быть капитаном парижского клуба на долгие годы», – размышляет Хануна.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел 18 матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что испанские журналисты остались недовольны игрой французского футболиста.