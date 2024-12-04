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  4. Саламанка – Сельта – 0:7. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор
Кубок Испании
Саламанка
03.12.2024 22:00 – FT 0 : 7
Сельта
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Кубок Испании
04 декабря 2024, 12:50 | Обновлено 04 декабря 2024, 12:51
81
0

Саламанка – Сельта – 0:7. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

04 декабря 2024, 12:50 | Обновлено 04 декабря 2024, 12:51
81
0
Саламанка – Сельта – 0:7. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Саламанкой» и «Сельтой».

«Сельта» показала отличный футбол, разгромив соперников с результатом 7:0.

Кубок Испании. 1/32 финала. 3 декабря

«Саламанка» – «Сельта» – 0:7

Голы: Сведберг 5, Сотело 36, Дуран 43, Альенде 65, Домингес 69, Фер Лопес 78, 89

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Fer Lopez (Сельта).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Fer Lopez (Сельта).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Домингес (Сельта).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Tadeo Allende (Сельта).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Дуран (Сельта).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Уго Сотело (Сельта).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Виллот Сведберг (Сельта).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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