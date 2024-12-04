Стало известно, почему игроки гранда АПЛ отказались от акции поддержки ЛГБТ
Футболисты «Манчестер Юнайтед» не носили ЛГБТ-куртки
Стала известна причина, почему игроки «Манчестер Юнайтед» не одевали ЛГБТ-куртки на матчах сообщает The Athletic.
Манчестерский гранд планировал одеть радужные куртки перед матчем с «Эвертоном», но не сделали этого для того, что бы поддержать защитника «манкунианцев» Нуссаира Мазрауи, который отказался одевать одежду в поддержку ЛГБТ из-за своей мусульманской веры. За несколько часов до игры все игроки приняли решение не одевать данную куртку в поддержку игрока.
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по Дьекерешу.
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