Стало известно, почему игроки гранда АПЛ отказались от акции поддержки ЛГБТ

Стала известна причина, почему игроки «Манчестер Юнайтед» не одевали ЛГБТ-куртки на матчах сообщает The Athletic.

Манчестерский гранд планировал одеть радужные куртки перед матчем с «Эвертоном», но не сделали этого для того, что бы поддержать защитника «манкунианцев» Нуссаира Мазрауи, который отказался одевать одежду в поддержку ЛГБТ из-за своей мусульманской веры. За несколько часов до игры все игроки приняли решение не одевать данную куртку в поддержку игрока.

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по Дьекерешу.