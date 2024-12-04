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Англия
04 декабря 2024, 13:35 |
220
2

Стало известно, почему игроки гранда АПЛ отказались от акции поддержки ЛГБТ

Футболисты «Манчестер Юнайтед» не носили ЛГБТ-куртки

04 декабря 2024, 13:35 |
220
2
Стало известно, почему игроки гранда АПЛ отказались от акции поддержки ЛГБТ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Стала известна причина, почему игроки «Манчестер Юнайтед» не одевали ЛГБТ-куртки на матчах сообщает The Athletic.

Манчестерский гранд планировал одеть радужные куртки перед матчем с «Эвертоном», но не сделали этого для того, что бы поддержать защитника «манкунианцев» Нуссаира Мазрауи, который отказался одевать одежду в поддержку ЛГБТ из-за своей мусульманской веры. За несколько часов до игры все игроки приняли решение не одевать данную куртку в поддержку игрока.

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по Дьекерешу.

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Нуссаир Мазрауи Манчестер Юнайтед ЛГБТ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Demid Romanchik
Красавцы! Не х эту пид..сию поддерживать..Их и трогать не нужно.Вообще пусть тихонько извращаются 
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Night Watch
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