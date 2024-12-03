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Англия
03 декабря 2024, 22:31 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:43
1021
0

Переговоры начались. Английский гранд идет за подписанием Дьекереша

Виктор Дьекереш и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры

03 декабря 2024, 22:31 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:43
1021
0
Переговоры начались. Английский гранд идет за подписанием Дьекереша
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры касательно перехода шведского форварда «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «манкунианцы» полностью включены в борьбу за подписание 26-летней сенсации. Английский гранд планирует подписать форварда летом, но для совершения сделки необходимо избавиться от нескольких ненужных в клубе игроков.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 21 матч на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 4 ассиста.

«Манчестер Юнайтед» идет за подписанием звезды «Милана».

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Виктор Дьекереш трансферы АПЛ трансферы Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Флориан Плеттенберг
Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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