Переговоры начались. Английский гранд идет за подписанием Дьекереша
Виктор Дьекереш и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры касательно перехода шведского форварда «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, «манкунианцы» полностью включены в борьбу за подписание 26-летней сенсации. Английский гранд планирует подписать форварда летом, но для совершения сделки необходимо избавиться от нескольких ненужных в клубе игроков.
В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 21 матч на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 4 ассиста.
«Манчестер Юнайтед» идет за подписанием звезды «Милана».
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