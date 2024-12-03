Переговоры начались. Английский гранд идет за подписанием Дьекереша

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры касательно перехода шведского форварда «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «манкунианцы» полностью включены в борьбу за подписание 26-летней сенсации. Английский гранд планирует подписать форварда летом, но для совершения сделки необходимо избавиться от нескольких ненужных в клубе игроков.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 21 матч на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 4 ассиста.

«Манчестер Юнайтед» идет за подписанием звезды «Милана».