Цель определена. Спорт. директор Манчестер Юнайтед нашел усиление для клуба
Тео Эрнандес может стать игроком «манкунианцев»
Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада видит в французском защитнике «Милана» Тео Эрнандесе одну из главных целей клуба на ближайшие трансферные окна, сообщает Sky Sport.
27-летний игрок привлекает внимание нового спортивного директора «манкунианцев», но сам игрок пока что не горит желанием покидать Италию. Его контракт действует еще полтора года и он обращает внимание на все варианты возможного перехода, но пока что не планирует покидать «россонери».
В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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