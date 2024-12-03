Цель определена. Спорт. директор Манчестер Юнайтед нашел усиление для клуба

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада видит в французском защитнике «Милана» Тео Эрнандесе одну из главных целей клуба на ближайшие трансферные окна, сообщает Sky Sport.

27-летний игрок привлекает внимание нового спортивного директора «манкунианцев», но сам игрок пока что не горит желанием покидать Италию. Его контракт действует еще полтора года и он обращает внимание на все варианты возможного перехода, но пока что не планирует покидать «россонери».

В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

«Реал» следит за защитником «Манчестер Юнайтед».