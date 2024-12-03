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Англия
03 декабря 2024, 21:54 | Обновлено 03 декабря 2024, 21:56
565
1

Цель определена. Спорт. директор Манчестер Юнайтед нашел усиление для клуба

Тео Эрнандес может стать игроком «манкунианцев»

03 декабря 2024, 21:54 | Обновлено 03 декабря 2024, 21:56
565
1
Цель определена. Спорт. директор Манчестер Юнайтед нашел усиление для клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада видит в французском защитнике «Милана» Тео Эрнандесе одну из главных целей клуба на ближайшие трансферные окна, сообщает Sky Sport.

27-летний игрок привлекает внимание нового спортивного директора «манкунианцев», но сам игрок пока что не горит желанием покидать Италию. Его контракт действует еще полтора года и он обращает внимание на все варианты возможного перехода, но пока что не планирует покидать «россонери».

В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

«Реал» следит за защитником «Манчестер Юнайтед».

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Тео Эрнандес Милан Манчестер Юнайтед трансферы Серии A трансферы трансферы АПЛ
Данііл Киріяка Источник: Sky Sports
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Saar
Красава. Ти важливий гравець для Мілана. І повинен залишитись тут.
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