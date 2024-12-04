100 миллионов. Барселона нацелилась на суперзвезду из АПЛ
Александер Исак может перехать в каталонский клуб
Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак является целью «Барселоны», сообщает Caught Office.
25-летний игрок должен стать заменой форварда каталонского гранда Роберта Левандовски, который блестяще проводит этот сезон, но его возраст вызывает в клубе сомнения касательно будущего поляка на «Камп Ноу». В руководстве «сине-гранатовых» готовы предложить английскому клубу схему «игрок + деньги» за шведа. Ожидается, что «Ньюкасл» будет пытаться отклонить предложения по продаже форварда. Контракт игрока действует до лета 2028 года.
Игрока оценивают 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Александер Исак провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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