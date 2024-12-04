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  4. 100 миллионов. Барселона нацелилась на суперзвезду из АПЛ
Англия
04 декабря 2024, 13:02 |
702
0

100 миллионов. Барселона нацелилась на суперзвезду из АПЛ

Александер Исак может перехать в каталонский клуб

04 декабря 2024, 13:02 |
702
0
100 миллионов. Барселона нацелилась на суперзвезду из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак является целью «Барселоны», сообщает Caught Office.

25-летний игрок должен стать заменой форварда каталонского гранда Роберта Левандовски, который блестяще проводит этот сезон, но его возраст вызывает в клубе сомнения касательно будущего поляка на «Камп Ноу». В руководстве «сине-гранатовых» готовы предложить английскому клубу схему «игрок + деньги» за шведа. Ожидается, что «Ньюкасл» будет пытаться отклонить предложения по продаже форварда. Контракт игрока действует до лета 2028 года.

Игрока оценивают 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Александер Исак провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Флик прокомментировал последний месяц для «Барселоны».

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Александер Исак Ньюкасл Барселона трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Роберт Левандовски
Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
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