АПЛ вместо Барселоны. Автор гола в финале Евро может перейти в Англию

Испанский вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс привлекает внимание английских грандов, сообщает The Athletic.

22-летний игрок, забивший гол в финале Евро 2024, своей игрой заставляет за собой следить «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». «Барселона», которая пыталась подписать игрока летом, выбыла из гонки.

В текущем сезоне Нико Уильямс провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

«Реал» поборется за подписание звезды «Ливерпуля».