Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АПЛ вместо Барселоны. Автор гола в финале Евро может перейти в Англию
Англия
04 декабря 2024, 11:59 |
328
0

АПЛ вместо Барселоны. Автор гола в финале Евро может перейти в Англию

Нико Уильямс привлекает внимание четырех английских грандов

04 декабря 2024, 11:59 |
328
0
АПЛ вместо Барселоны. Автор гола в финале Евро может перейти в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Испанский вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс привлекает внимание английских грандов, сообщает The Athletic.

22-летний игрок, забивший гол в финале Евро 2024, своей игрой заставляет за собой следить «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». «Барселона», которая пыталась подписать игрока летом, выбыла из гонки.

В текущем сезоне Нико Уильямс провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

«Реал» поборется за подписание звезды «Ливерпуля».

По теме:
ФОТО. Одноклубник Мудрика встречается с бывшей Криса Брауна. Кто она?
Перес передумал. Реал может сенсационно вернуть в состав клубную легенду
Безальтернативен. В Реале окончательно решили подписать суперзвезду из АПЛ
Нико Уильямс Атлетик Бильбао Тоттенхэм Ливерпуль Челси Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Барселона
Данііл Киріяка Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Футбол | 03 декабря 2024, 20:55 18
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило

Теперь стимуляция команды третьей стороной будет наказываться

Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Футбол | 03 декабря 2024, 16:07 5
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне

Владислав Крапивцов станет игроком каталонского клуба

«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
Бокс | 03.12.2024, 19:12
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04.12.2024, 12:15
Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Олимпийские игры | 04.12.2024, 09:16
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
04.12.2024, 07:49
Бокс
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
02.12.2024, 13:10 1
Футбол
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
02.12.2024, 15:06 19
Футбол
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
04.12.2024, 07:04
Футбол
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем