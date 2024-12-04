Англия04 декабря 2024, 11:59 |
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АПЛ вместо Барселоны. Автор гола в финале Евро может перейти в Англию
Нико Уильямс привлекает внимание четырех английских грандов
04 декабря 2024, 11:59 |
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Испанский вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс привлекает внимание английских грандов, сообщает The Athletic.
22-летний игрок, забивший гол в финале Евро 2024, своей игрой заставляет за собой следить «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». «Барселона», которая пыталась подписать игрока летом, выбыла из гонки.
В текущем сезоне Нико Уильямс провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
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