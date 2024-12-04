Безальтернативен. В Реале окончательно решили подписать суперзвезду из АПЛ
«Сливочные» до конца будут бороться за Трента Александера-Арнольда
Мадридский «Реал» принял решение до последнего бороться за подписание английского защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, сообщает The Telegraph.
26-летний игрок, контракт которого с английским грандом закончится через полгода, так и не дал понять ничего касательно своего будущего. В Мадриде готовы подождать до лета, даже учитывая травму Карвахаля, ибо понимают, что Трент, учитывая текущую форму «Ливерпуля», не покинет клуб зимой.
В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отдал 2 ассиста.
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