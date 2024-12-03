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Испания
03 декабря 2024, 23:16 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:37
533
0

Карьерный рост. Скандальным игроком интересуется Барселона и Реал

Мейсон Гринвуд может перейти в Ла Лигу

03 декабря 2024, 23:16 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:37
533
0
Карьерный рост. Скандальным игроком интересуется Барселона и Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

«Барселона» и мадридский «Реал» следят за английским форвардом «Марселя» Мейсоном Гринвудом, сообщает TBR Football.

23-летний футболист привлекает внимание испанских грандов еще с прошлого сезона, который он провел в «Марселе». В этом же сезоне он своей блестящей игрой в Франции лишь увеличил интерес двух супер-клубов. В случае трансфера игрока, «Манчестер Юнайтед» получит несколько миллионов евро благодаря условиям продажи игрока летом этого года.

В текущем сезоне Мейсон Гринвуд провел 13 матчей в Лиге 1, в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист.

«Барселона» разгромила «Мальорку».

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Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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