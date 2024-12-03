Карьерный рост. Скандальным игроком интересуется Барселона и Реал

«Барселона» и мадридский «Реал» следят за английским форвардом «Марселя» Мейсоном Гринвудом, сообщает TBR Football.

23-летний футболист привлекает внимание испанских грандов еще с прошлого сезона, который он провел в «Марселе». В этом же сезоне он своей блестящей игрой в Франции лишь увеличил интерес двух супер-клубов. В случае трансфера игрока, «Манчестер Юнайтед» получит несколько миллионов евро благодаря условиям продажи игрока летом этого года.

В текущем сезоне Мейсон Гринвуд провел 13 матчей в Лиге 1, в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист.

«Барселона» разгромила «Мальорку».