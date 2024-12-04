03.12.2024 19:00 – FT 0 : 3
Кубок Германии04 декабря 2024, 11:05 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:54
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Ян Регенсбург – Штутгарт – 0:3. Вышли в 1/4 Кубка Германии. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Кубка Германии
04 декабря 2024, 11:05 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:54
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3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «Ян Регенсбургом» и «Штутгартом».
Гости уверенно победили со счётом 3:0, забив дважды до перерыва и ещё один гол во второй половине игры.
Кубок Германии. 1/8 финала. 3 декабря
«Ян Регенсбург» – «Штутгарт» – 0:3
Голы: Мийо 10, Чейз 19, Вольтмейд, 61
Видеообзор матча:
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Анри Чейз (Штутгарт).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Штутгарт).
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