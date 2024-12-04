3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «Ян Регенсбургом» и «Штутгартом».

Гости уверенно победили со счётом 3:0, забив дважды до перерыва и ещё один гол во второй половине игры.

Кубок Германии. 1/8 финала. 3 декабря

«Ян Регенсбург» – «Штутгарт» – 0:3

Голы: Мийо 10, Чейз 19, Вольтмейд, 61

Видеообзор матча: