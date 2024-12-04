Как вариант. Топовый легионер может вернуться в Динамо

Словенский вингер «Панатинаикоса» Беньямин Вербич может вернуться в киевское «Динамо», сообщает Sdna.

По информации источника, от 31-летнего игрок, который сыграл в этом сезоне всего 1 минуту за грецкий клуб, планируют избавить в ближайшее время. Киевский клуб, за который Беньямин выступал с 2018 по 2022 год, уже выходил на связь с представителями футболиста. Рассматривается вариант аренды игрока. Контракт Вербича с клубом действует до лета 2025 года.

Вингер сборной Украины мог перейти в «Динамо».