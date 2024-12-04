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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 10:40 | Обновлено 04 декабря 2024, 10:44
371
0

Как вариант. Топовый легионер может вернуться в Динамо

Беньямин Вербич может вновь играть за киевлян

04 декабря 2024, 10:40 | Обновлено 04 декабря 2024, 10:44
371
0
Как вариант. Топовый легионер может вернуться в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Словенский вингер «Панатинаикоса» Беньямин Вербич может вернуться в киевское «Динамо», сообщает Sdna.

По информации источника, от 31-летнего игрок, который сыграл в этом сезоне всего 1 минуту за грецкий клуб, планируют избавить в ближайшее время. Киевский клуб, за который Беньямин выступал с 2018 по 2022 год, уже выходил на связь с представителями футболиста. Рассматривается вариант аренды игрока. Контракт Вербича с клубом действует до лета 2025 года.

Вингер сборной Украины мог перейти в «Динамо».

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Беньямин Вербич Панатинаикос чемпионат Греции по футболу трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев
Данііл Киріяка Источник: SDNA
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