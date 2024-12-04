Украина. Премьер лига04 декабря 2024, 00:59 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Полесье
4 декабря в 18:00 состоится перенесенный матч 1-го тура УПЛ
04 декабря 2024, 00:59 |
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В среду, 4 декабря, в 18:00 состоится перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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