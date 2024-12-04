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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Полесье
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 00:59 |
61
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Полесье

4 декабря в 18:00 состоится перенесенный матч 1-го тура УПЛ

04 декабря 2024, 00:59 |
61
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Полесье
УПЛ

В среду, 4 декабря, в 18:00 состоится перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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