Германия04 декабря 2024, 00:13 | Обновлено 04 декабря 2024, 00:19
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Ключевая статистика матча Кубка Германии 2024/25: Бавария - Байер
«Баварцы» минимально уступили со счетом 0:1
04 декабря 2024, 00:13 | Обновлено 04 декабря 2024, 00:19
86
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3 декабря на «Альянц Арене» состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между «Баварией» и «Байером». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственным забитым мячом отметился Натан Телла.
Статистика
Бавария - Байер
- Владение мячом: 58% - 42%
- Большие шансы: 1 - 2
- Удары по воротам: 14 - 11
- Удары в створ ворот: 2 - 4
- Сейвы: 3 - 2
- Угловые: 12 - 4
- Фолы: 8 - 13
- Передачи: 490 - 352
- Точные передачи: 420 - 290
- Отборы мяча: 14 - 22
- Штрафные удары: 13 - 8
- Желтые карточки: 2 - 3
- Красные карточки: 1 - 0
8 декабря команда Хаби Алонсо узнает, с кем ей предстоит встретиться в четвертьфинале кубка.
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