Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ключевая статистика матча Кубка Германии 2024/25: Бавария - Байер
Германия
04 декабря 2024, 00:13 | Обновлено 04 декабря 2024, 00:19
86
0

Ключевая статистика матча Кубка Германии 2024/25: Бавария - Байер

«Баварцы» минимально уступили со счетом 0:1

04 декабря 2024, 00:13 | Обновлено 04 декабря 2024, 00:19
86
0
Ключевая статистика матча Кубка Германии 2024/25: Бавария - Байер
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря на «Альянц Арене» состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между «Баварией» и «Байером». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственным забитым мячом отметился Натан Телла.

Статистика

Бавария - Байер

  • Владение мячом: 58% - 42%
  • Большие шансы: 1 - 2
  • Удары по воротам: 14 - 11
  • Удары в створ ворот: 2 - 4
  • Сейвы: 3 - 2
  • Угловые: 12 - 4
  • Фолы: 8 - 13
  • Передачи: 490 - 352
  • Точные передачи: 420 - 290
  • Отборы мяча: 14 - 22
  • Штрафные удары: 13 - 8
  • Желтые карточки: 2 - 3
  • Красные карточки: 1 - 0

8 декабря команда Хаби Алонсо узнает, с кем ей предстоит встретиться в четвертьфинале кубка.

По теме:
Бавария – Байер – 0:1. Красная для Нойера. Видео гола и обзор матча
Удаление Нойера на Альянц Арене. Байер выбил Баварию из Кубка Германии
Нойер получил свою первую красную карточку в профессиональной карьере
Кубок Германии по футболу Бавария Байер Бавария - Байер Хаби Алонсо Венсан Компани
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Футбол | 04 декабря 2024, 00:38 0
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии

Поединок состоится 4 декабря в 21:30 по Киеву

Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Футбол | 03 декабря 2024, 08:55 10
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины

Илья Забарный может стать игроком «Реала»

Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Бокс | 03.12.2024, 02:15
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Бокс | 03.12.2024, 07:50
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
В Ман Сити раздумывают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит
Футбол | 03.12.2024, 18:40
В Ман Сити раздумывают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит
В Ман Сити раздумывают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
02.12.2024, 14:57 9
Футбол
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
03.12.2024, 18:54 3
Бокс
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
02.12.2024, 15:52 7
Хоккей
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке
ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке
03.12.2024, 00:10 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем