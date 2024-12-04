Ключевая статистика матча Кубка Германии 2024/25: Бавария - Байер

3 декабря на «Альянц Арене» состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между «Баварией» и «Байером». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственным забитым мячом отметился Натан Телла.

Статистика

Бавария - Байер

Владение мячом: 58% - 42%

Большие шансы: 1 - 2

Удары по воротам: 14 - 11

Удары в створ ворот: 2 - 4

Сейвы: 3 - 2

Угловые: 12 - 4

Фолы: 8 - 13

Передачи: 490 - 352

Точные передачи: 420 - 290

Отборы мяча: 14 - 22

Штрафные удары: 13 - 8

Желтые карточки: 2 - 3

Красные карточки: 1 - 0

8 декабря команда Хаби Алонсо узнает, с кем ей предстоит встретиться в четвертьфинале кубка.