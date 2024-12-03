По лицу, как по мячу. Сане не получит наказание за удар по лицу локтем
Странный случай в немецкой Бундеслиге
В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией» произошел интересный эпизод: вингер гостей Лерой Сане ударил полузащитника «шмелей» Паскаля Гросса локтем в лицо. При этом намеренно.
Председатель Комитета Антон Нахрайнер сообщил, что после оценки видео и заявлений Гросса, факт антиспортивного поведения не был доказан.
В текущем сезоне Лерой Сане провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола.
Нойер получил красную карточку в матче против «Байера».
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