По лицу, как по мячу. Сане не получит наказание за удар по лицу локтем

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией» произошел интересный эпизод: вингер гостей Лерой Сане ударил полузащитника «шмелей» Паскаля Гросса локтем в лицо. При этом намеренно.

Председатель Комитета Антон Нахрайнер сообщил, что после оценки видео и заявлений Гросса, факт антиспортивного поведения не был доказан.

В текущем сезоне Лерой Сане провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола.

Нойер получил красную карточку в матче против «Байера».