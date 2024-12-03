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Германия
03 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:25
344
0

По лицу, как по мячу. Сане не получит наказание за удар по лицу локтем

Странный случай в немецкой Бундеслиге

03 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:25
344
0
По лицу, как по мячу. Сане не получит наказание за удар по лицу локтем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией» произошел интересный эпизод: вингер гостей Лерой Сане ударил полузащитника «шмелей» Паскаля Гросса локтем в лицо. При этом намеренно.

Председатель Комитета Антон Нахрайнер сообщил, что после оценки видео и заявлений Гросса, факт антиспортивного поведения не был доказан.

В текущем сезоне Лерой Сане провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола.

Нойер получил красную карточку в матче против «Байера».

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Лерой Сане Бавария Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Д - Бавария
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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